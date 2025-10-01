為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    半夜狂掃社區信箱郵件 新竹碩士女教師慘了

    2025/10/01 14:07 記者蔡彰盛／新竹報導
    半夜狂掃社區信箱郵件，新竹碩士女教師竊盜罪判刑。（情境照）

    半夜狂掃社區信箱郵件，新竹碩士女教師竊盜罪判刑。（情境照）

    有碩士學歷的新竹楊姓女教師，晚間與深夜拿袋子到社區信箱，狂掃多名住戶信箱內的信件，事後辯稱是要整理社區環境，被檢方依竊盜罪嫌起訴，新竹地院法官認為，就算是廣告信件，也是寄到信箱內、屬於被害人的東西，楊女無權取走，最後依竊盜罪將她判刑。

    法官調查，楊女112年9月19日晚間在在新竹市社區信箱前，徒手竊取5名住戶放在信箱內的信件，得手後隨即離開現場。

    113年3月23日凌晨1點半楊女又到社區信箱前，徒手竊取4名住戶信箱內信件，得手後隨即離開現場。經住戶發覺有異，調閱監視器畫面並報警，始悉上情。

    楊女矢口否認竊盜犯行，辯稱沒有竊盜，是出於好意，舉手之勞想要整理社區環境。

    法官調查，當時信件已投遞至住戶信箱內，沒有信件散落在地情形，而楊女特別將信箱內信件抽取後，塞入其隨身攜帶袋子內，顯將該等信件置於其實力支配之下；況且碩士畢業現從事教師的楊女，依其智識顯可知悉投遞至他人信箱信件，即屬他人所有之物，未經他人許可，不得任意處分，楊女卻未事先經由告訴人、被害人等同意，即任意、擅自拿取他人信件，並置入其隨身攜帶袋子，將信件攜離，其行為已有不法所有意圖。

