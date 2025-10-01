為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑煮飲不慎 竹縣湖口民宅傳火警

    2025/10/01 14:27 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣湖口鄉市區民生路的1處民宅今午驚傳火警，現場濃煙密佈。（圖由新竹縣消防局提供）

    新竹縣湖口鄉市區民生路的1處民宅今午驚傳火警！消防局獲報派遣人車趕赴現場搶救過程，在2樓發現86歲戴姓婦人，緊急將她救出火場，所幸老婦意識清楚，送醫觀察；消防局初步研判1樓廚房因煮食不慎引發火警，佈置2條水線全力灌救，約20多分鐘撲滅火勢。

    消防局表示，今天上午約11點48分接獲通報，湖口鄉民生街發生住宅火警，立即派遣第三大隊出動共11車24人，並有協勤義消17人前往支援。火警現場為3層樓建築物，1樓廚房因煮食不慎引燃火勢。消防人員抵達後，立即部署2條水線全力搶救，並迅速入室搜尋。

    在搜救過程中，消防人員於2樓發現86歲戴姓婦人，第一時間將其救出火場，所幸老婦意識清楚，由工業區救護車預防性送往湖口仁慈醫院觀察。約12點14分成功撲滅火勢，初估財物損失約10萬元。

    消防局提醒，本週末適逢中秋連假期間，民眾務必留意瓦斯爐使用安全、爆竹煙火施放安全，並應確實熄滅炭火及爆竹煙火餘燼，以免餘熱引發火災，共同維護居家與環境安全。

    新竹縣消防局初步研判1樓廚房因煮食不慎引發火警。（圖由新竹縣消防局提供）

    在搜救過程中，消防人員於2樓發現86歲戴姓婦人，第一時間將其救出火場。（圖由新竹縣消防局提供）

    熱門推播