    首頁 > 社會

    北捷逼讓坐阿嬤傳遭台大高材生踹飛 阿嬤：對方嗆她「憑什麼讓你」

    2025/10/01 15:18 記者甘孟霖／台北報導
    9月29日1名白髮老婦疑似逼民眾讓坐遭踹飛，今因竊盜案落網。（記者王冠仁翻攝）

    9月29日1名白髮老婦疑似逼民眾讓坐遭踹飛，今因竊盜案落網。（記者王冠仁翻攝）

    社群平台昨（9月30日）盛傳一則影片，台北捷運上1名白髮老婦疑似逼優先席民眾讓坐，而被一腳踹飛。北市府捷運警察隊今指出，該婦人因竊盜案落網，捷警也已製作筆錄，並調閱相關影像、票卡紀錄，將移送轄區警分局依社維法裁罰；當事人、曾婦說，她要求對方禮讓優先席時，被嗆「憑什麼讓你？」

    捷警隊表示，9月29日下午4點左右，捷運信義安和站往淡水方向列車，曾姓婦人因另名民眾坐於優先席上，持隨身袋子撞擊該民眾膝蓋，該民眾遂出腳踹婦人。捷警隊雖然未接獲報案，但已調閱相關站體、月台影像及票卡紀錄，將發函予相關單位查證持卡人資料後，通知雙方到案說明。

    此外，經查曾姓婦人今日因竊盜案被大同分局查獲，捷警隊也隨即派員前往大同分局，針對曾姓婦人9月29日疑似涉嫌違反社會秩序維護法部分製作詢問筆錄，詢後曾婦依竊盜通緝案隨案移送士林地檢署；違反社維法部分，函移案發轄區分局依法裁罰。

    捷警隊指出，該位婦人稱，當時因想要坐在優先席旁邊，以吊掛手邊行李，但該位年輕人卻嗆聲說「憑什麼讓你」，後續才發生影片當中的衝突。此外，有媒體報導該年輕人是台大畢業高材生，捷警隊說，目前尚未確認該年輕人身分，而該年輕人所持為悠遊聯名卡，將儘速發函發卡銀行調閱相關資訊。

    捷警隊呼籲，捷運車廂內設置優先席是依「身心障礙者權益保障法」規定設立，並增設「身體不適」圖示，有實際需求的乘客皆可使用。旅客搭乘捷運時如遇到爭執或糾紛，可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理，以免觸法。

