北捷老婦被踹飛 年輕乘客帶貨「三宅一生」社群爆紅

台北捷運29日發生老婦人逼讓座反被踹飛事件，意外讓日本設計師品牌三宅一生竄紅。（圖擷自網路）

台北捷運29日發生老婦人逼讓座反被踹飛事件，意外讓日本設計師品牌「三宅一生」（ISSEY MIYAKE）爆紅！網傳影片中，年輕男乘客先將手上提袋交給一旁乘客保管，接著撩裙起身、猛踹老婦一腳。眼尖網友發現，年輕乘客的提袋、包包、洋裝竟全是三宅一生集團出品，讓人不禁大讚，「最佳置入性行銷手法！」

年輕乘客全身「行頭」近日在社群媒體Threads掀起熱烈討論。有網友表示，年輕乘客提的紙袋來自三宅一生男裝副牌「HOMME PLISSÉ」；還有人發現，年輕乘客肩上的包包同樣來自三宅一生旗下精品品牌「BAO BAO」；甚至身上穿的洋裝也疑似出自三宅一生以「皺褶」名滿時尚圈的獨立品牌「Pleats Please」。

請繼續往下閱讀...

年輕乘客全身穿戴三宅一生意外成為焦點，網友紛紛表示，「三宅一生行銷部的廣告成效，比不過捷運上的飛踢」、「這帶貨王吧」、「完美品牌代言人，優雅又有力量」、「以前看不懂三宅一生，現在懂了」。

據悉，年輕乘客疑為台大高材生，已經畢業2年。有學妹透露在校時對他的印象是「優雅的小姐姐」，看了踹人畫面後覺得相當意外；被踹老婦的身分也曝光，家住北市大同區，因涉嫌犯下多起竊盜案遭通緝，本月1日上午已被警方在超商查緝到案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法