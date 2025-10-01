北捷阿嬤逼讓座被踹飛 前中研院研究員竟淪竊盜通緝犯

曾婦在台北捷運上因搶位風波引爭議。（記者劉慶侯翻攝自threads）

73歲曾姓白髮老婦在台北捷運上逼年輕人讓座，還揮包攻擊，結果被對方一腳踹倒，這段過程被目擊乘客拍下PO網引發熱議。台北捷運警察隊表示，雖然曾婦被「扒出」許多「黑歷史」，但單純就她攻擊人與被踹的事實部分，在雙方均尚未提出傷害告訴下，捷警隊將會把蒐證內容交由轄管信義警分局作認定，初步會依社維法裁處。

捷警隊表示，前天下午4時左右多，73歲的曾婦搭乘台北捷運紅線象山站往淡水方向，當列車行經信義安和站時，她在車廂內見到有名長髮男子坐在優先席上，明明還有其他座位，她卻上前要求對方讓座，還拿手上的包包打人，男子忍無可忍，直接一腳將曾婦踹倒，場面一度失控。

相關影片昨天在社群平台瘋傳，台大地理系副教授洪廣冀在臉書發文，「今天最紅的應該是捷運上的婆婆。她從我在中研院當助理的時候就在了。縱橫各研討會，拿資料，吃點心，以及最重要的，當主席問聽眾有沒有問題時，舉手問問題。」

另外有疑似是中研院助理的網友提出另個版本，說對方原來是中研院研究員，因為升等沒過，就變成這樣了。助理們滿懷同情，告誡彼此不要想不開，去念博士班。今天看到婆婆大包小包，裡頭應該是那個研討會的會議資料吧。

隨著曾婦行為被網路不斷傳播，被討論程度也益發熱烈，有網友發現曾婦過去也在捷運上巴孩童頭部要求讓座、用雨傘敲孕婦膝蓋、直接坐在孕婦腿上，還要剛開完刀的病患及拿有拐杖者離開座位，是知名的「攻擊慣犯」。她也被冠上「白髮魔女」、「會議蟑螂」的謔稱。

曾婦因為這起事件「爆紅」，北市警大同分局員警今（1）日上午9時許巡邏經過全家超商時，一眼就認出她就是在捷運上與年輕人發生爭執、鬥毆的婦人，她同時還因犯下多起竊盜罪嫌，並在家樂福重慶店偷竹筍，需合併執行55日，但未到案執行被士林地檢署發布通緝的通緝犯。

回歸此次捷運衝突事件，法界人士認為，老婦的攻擊行為實屬「輕微」，只是態度惡劣，相較年輕乘客的腳踹「恐怕不容易被認為是合理的正當防衛」，最多可能屬於「過當防衛」而已；若曾婦因此一踹受傷提告，年輕男子恐怕還是得「道歉求原諒或是背上傷害罪的前科」。

捷警隊也認可法界人士的「案外分析」，表示截至目前為此曾婦與動腳踹人的長髮年輕男子均未報案，所以警方目前並逕自以傷害案究辦，現在台北捷運警隊方已蒐集全程資料，將送請信義分局針對此事件再作針斟，現是朝向依社維法裁處。

