    首頁 > 社會

    驚！彰化鹿港墓區墳塚遭砸嫌犯落網 里長痛斥「現世報」

    2025/10/01 12:56 記者湯世名／彰化報導
    鹿港第12公墓多座墳塚遭破壞。（圖由潘文生提供）

    彰化縣鹿港鎮頂番里第12公墓驚傳墳墓遭砸！近來管理員巡察墓園時，赫然發現多座墳塚花崗岩、青斗石製的花盆、香爐都被破壞，氣得向警方報案。里長潘文生指出，初步勘查至少有7座墳墓遭破壞，地方人心惶惶，這種破壞行為會有「現世報」，且會禍延子孫。警方則在據報後循線將1名涉有重嫌的男子帶回，依毀損罪嫌偵辦。

    潘文生指出，這個大型墓區已有多年歷史，相當具有規模，墓區內至少有數百座墳墓，有管理人定時巡查維護；9月28日管理人在巡視時，發現有好幾座墳墓都被破壞，並非墳墓內的貴重物品被盜，而是墳墓前特殊石材製成的花盆、香爐等都被砸毀，實在太惡質。

    他說，他們已向鹿港警分局報案，據了解，警方調閱監視器循線追查到行兇者所騎乘的機車車號，並已鎖定特定人士在墓區內持鐵鎚類的鈍器大肆毀壞；這些墳墓被破壞後，被害人還要面臨祖先墳塚被破壞的心理傷痛，而加害人這種破壞墳塚的行為不僅會有「現世報」，且還會禍延子孫。

    鹿港警方則在據報後循線追查，初步了解至少有4座墓地遭人為破壞，經調閱案發現場附近監視器過濾，鎖定1名男子涉嫌重大，29日循線將男子帶回派出所偵辦，男子坦承不諱，由警方依毀損罪嫌函送偵辦。

    鹿港第12公墓多座墳塚的瓷器、花器遭破壞，被害人氣炸。（圖由潘文生提供）

    墳塚遭人破壞，被害人氣炸報警。（圖由潘文生提供）

    鹿港第12公墓多座墳塚遭破壞，祭拜先人的綠色植栽也被丟在一旁。（圖由潘文生提供）

