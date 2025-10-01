夾娃娃起衝突！ 男子被打成植物人 店老闆重判8年

施暴的王男，帶卓男到圖中夾娃娃店談判，並在此對卓施暴。（翻攝自GOOGLE 街景圖）

彰化市卓男去年1月到一間夾娃娃機店消費，店主王男剛好經過，他認為卓男之前曾偷竊其夾娃娃店商品，雙方談判發生口角，王男持鋁棒毆擊卓男頭部、手部、腹部、背部等身體部位，造成卓男顱內出血，變成植物人。該案經彰化地院審理，依重傷害罪判處王男8年徒刑。

判決書指出，該案發生於去年1月4日晚間7點多，當時卓男到彰化市一間夾娃娃店消費被王男發現，王認為卓之前到他的夾娃娃店偷竊，卓並不否認，雙方到另一家夾娃娃店談判，王同時撂朋友到場助陣。在朋友尚未到場時，王與卓就發生口角，王持鋁棒對卓連續揮打受傷，警方獲報趕到現場，但受傷的卓男向警方說，私人糾紛，他要先回家。

判決書說，卓男於晚間近9點回到家，至深夜11點時向太太說，頭非常痛，隨後昏迷，被送至醫院急救，經醫師診斷，昏迷指數3，病人受有右側硬腦膜上血腫及右側顳骨骨折等傷害，因顱內出血陷入植物人狀態而致極重度失智，且回復之可能性低，已達對身體重大不治或難治之傷害。

王男辯稱，他有持鋁棒毆打被害人，但沒有打頭部，只有背部，他否認被害人的重傷害是他造成的。但法院勘驗案發現場的監視錄影發現，被告持鋁棒連續用力揮打被害人，讓被害人難以閃避，且面露痛苦表情。

法官認為，被害人受傷情形之進展時程，符合硬腦膜上出血之進展時程，可見被害人所受右側硬腦膜上血腫及右側顳骨骨折而致身體重大不治或難治之傷害，顯然是被告揮棒重擊頭部所致，二者具有相當因果關係。被告為智識成熟之成年人，具有相當社會經驗，就此自難諉為不知，其快速揮動鋁棒毆擊被害人頭部要害等身體部位，揮棒快速足認其下手兇猛，導致被害人受頭部嚴重傷害。

考量被告僅因認為被害人涉有竊盜之問題，不思妥善解決，反而攜帶鋁棒到場，以激烈暴力之手段發洩情緒，對被害人為上述重傷害犯行，造成被害人陷於植物人狀態，迄今仍在昏迷中，對被害人所生危害甚鉅，被告否認犯行、迄今未能與被害人家屬達成和解，因此判處8年徒刑。

