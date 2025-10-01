為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中山高救護車翻覆 護理師等3人受傷送醫

    2025/10/01 13:17 記者吳仁捷／新北報導
    車禍現場畫面。（記者吳仁捷翻攝）

    車禍現場畫面。（記者吳仁捷翻攝）

    國道中山高汐五高架橋三重路段，今天上午驚傳一輛救護車與轎車車禍，造成救護車翻覆，車上乘客受困，警方消防出動大批人車趕往救援，耗費半小時救出受困護理師，目前事故雖排除，後方仍嚴重回堵，高公局及國道警方都呼籲民眾及早改道。

    國道一隊今天上午10時35分獲報，中山高高架南向30公里（三重路段），傳出一輛民間救護車跟轎車車禍事故，現場救護車翻覆，救護車車上一名乘客護理師受困，占用現場外側車道、路肩，消防人員到場協助受困者脫困，連同兩名駕駛三人送醫。

    警方調查，50歲葉姓男子駕駛小貨車行駛於中山高汐五高架道南向29.7公里三重路段，車輛右後輪爆胎，故障停於外側路肩；但35歲郭男駕駛民間救護車載陳姓女護理師，行駛於外側路肩，疑似未注意車前動態，碰撞到葉男小貨車，導致車輛側翻，警消到場後將受困車內的郭男及陳女救出，兩人皆意識清楚，現場3人送林口長庚醫院救治均無大礙，2車駕駛人酒測值皆為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

    車禍現場畫面。（記者吳仁捷翻攝）

    車禍現場畫面。（記者吳仁捷翻攝）

    車禍現場畫面。（記者吳仁捷翻攝）

    車禍現場畫面。（記者吳仁捷翻攝）

