台中超扯肇逃！騎士撞賓士「變裝」落跑 鏡頭君揭荒謬真相

黃男騎車不穩碰撞蔡男停放路邊的賓士車。（民眾提供）

台中市南區近日發生一樁離奇的「變裝肇逃」案，讓車主氣得直喊要討公道，警方揭開真相，原來撞壞賓士車的並非神祕逃逸犯，而是一名因身體不適、穿著雨衣的男子，他誤以為自己只是自摔，竟連撞到哪輛車都看錯，鬧出一場烏龍，警方最後依法開罰並協助車主求償，劃下句點。

事情發生在9月30日晚間10點多，62歲蔡姓男子準備到忠明南路開車時，赫然發現賓士愛車左側車身滿是刮痕，就連後照鏡都斷裂，當場氣得立刻報案，第三分局交通分隊警員郭慶宇到場後，隨即陪同調閱監視器，在住戶熱心協助下，找到直擊現場的「鏡頭君」。

畫面顯示，當晚7點左右，一名機車騎士身穿雨衣經過，卻突然重心不穩偏移，當場擦撞停在路邊的蔡男車輛後摔倒，令人啼笑皆非的是，該騎士將機車停妥後，竟只走向另一輛車檢視，確認沒事後，隨即脫下雨衣離開，完全沒發現真正受損的才是他擦撞的蔡男座車。

警方根據機車車牌「以車追人」，迅速鎖定64歲肇事騎士黃姓男子，並通知其到案說明，黃男坦言，當時下班返家途中疑似中暑，全身發冷才穿雨衣「禦寒」，又因疲倦精神不濟才會失控摔車，直到被警方找到，他才驚覺原來撞壞的是另輛轎車，滿懷愧疚不已。

警方依《道路交通管理處罰條例》第62條開罰，強調「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。」得不償失。

黃男自摔起身後，連撞壞哪輛車都看錯，鬧出一場烏龍。（民眾提供）

蔡男賓士車左側車身滿是刮痕，連後照鏡都斷裂。（民眾提供）

黃男的機車。（民眾提供）

