挑戰手搖龍頭夢碎 「英國藍」遺產繼承人遭追討2000萬

一度挑戰手搖龍頭的「英國藍」爆農藥風波後聲勢崩塌，創辦人陳玉惠挪用公司資金轉匯林明宏帳戶，財政部南區國稅局提告追討，法院判繼承人須在遺產範圍內返還近2000萬元。（資料照）

一度挑戰「50嵐」的手搖品牌「英國藍」因茶葉農藥風波栽跟頭，當時創辦人陳玉惠轉出2億多營業款逃稅，還將2千多萬元轉給相關人林明宏，如今林明宏過世，財政部南區國稅局對繼承人提起不當得利返還勝訴，在遺產返還近2000萬元，繼承人上訴不服，二審駁回維持原判。

負責人陳玉惠積欠營業稅、營所稅及罰鍰共計2792多萬，2010年至2015年，她將公司營業收入約2億4431萬2382元先行匯入個人帳戶，再於同期間分批將2766多萬轉入林明宏名下多個帳戶。

林明宏於2020年7月先行繳回800萬元，同年10月12日死亡，餘額1966萬多未返還，國稅局取得行政執行機關核發的收取命令，向繼承人請求在遺產範圍內連帶返還，一審勝訴。

但是繼承人上訴，並主張，匯款為展店獎金、勞務報酬或代墊裝潢與場地費用，英國藍在2015年爆發農藥殘留風波，品牌受挫後匯款中斷，用以推論先前匯款具有正當原因。

高等法院台南分院認為，停止匯款可能原因眾多，僅以品牌事件無法證明給付目的，且未提出契約、明細或會計紀錄。調閱林明宏所得稅資料，僅見2011年至2015年間零星由英國藍支付的小額營利所得，與實際入帳的高額匯款差距懸殊。

合議庭指出，雙方雖稱涉及借貸與代墊，但陳述均屬籠統，缺乏可稽核的細項與憑據，難以證明存在雇傭、承攬或借貸等明確法律關係。依民法179條不當得利規定，以及繼承人以遺產為限負清償之原則，認定國稅局主張有據，於繼承所得遺產範圍內負連帶返還責任，並駁回上訴。

