國小實習老師是「攝狼」！偷拍女童如廁 刪照硬拗「不知拍到什麼」

洪姓國小實習老師偷拍女童如廁照，一審判他3年8月徒刑，高院原定今天宣判，因有事證待釐清，決定「再開辯論」。（記者楊國文攝）

新北市林口區洪姓國小實習老師，被控潛進女廁所躲藏，拿手機從廁所隔間下方縫隙偷拍女童如廁照，女童察覺有異，報告老師後報警逮人，洪已刪除偷拍照，硬抝「不知道拍到什麼」，一審不採信，依違反意願使兒童被拍攝性影像罪判他3年8月徒刑。全案上訴，高等法院原本今天宣判，因有事實待釐清，開庭諭知「再開辯論」。

檢方起訴指控，洪男去年9月3日下午潛進任職的國小3樓性別友善廁所躲藏，女童進入其隔壁的女廁後，洪男拿出手機從廁所間縫隙下方偷拍女童私處等如廁畫面。

女童無意間發現一支手機在拍她，察覺有異，跑去報告老師。其間，洪男趕緊逃離偷拍現場，竟沿著走廊、樓梯觀看其偷拍成果。女童的老師獲報後報告校方並報警。

警方9月6日持拘票將洪男拘提到案，但發現洪男已將偷拍畫面刪除，疑似滅證。

洪男落網應訊坦承有拿手機拍攝，但稱「不知道拍到什麼」，還辯稱不知道拍的是女童。律師稱洪男可能過於緊張，以至於沒拍攝成功，且相關影像已經刪除、無法查證，因此應以「未遂」論處。

新北地院審理時，校長證稱洪案發後隔日有向他坦承偷拍學生如廁，另外，檢警依洪男被查扣的手機，查出他曾於去年9月4日傍晚向「線上法律諮詢」詢問「在國小偷拍隔壁上廁所，對象多人、採隨機拍攝，影像已刪除」的法律問題，加上從監視器查出，他事後立即觀看偷拍成果，並將偷拍畫面刪除，並將手機摔壞，可見的確有拍到女童私密畫面。

新北地院斥責洪男身為國小實習老師，卻逞一己私慾，趁女童如廁偷拍私處等畫面，造成其身心受創，影響身心健全發展，審酌洪男觸犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項規定，其最低刑度為7年徒刑，但考量洪坦承部分犯行，沒有前科，仍依刑法第59條「情堪憫恕」規定予以減刑，判3年8月徒刑。洪不服判決，上訴高等法院。

高院合議庭原訂今上午宣判，但認為有事實仍待釐清，臨時取消宣判，諭知「再開辯論」。

