造假軍事交流詐領餐費、差旅費！2上校認罪 下場出爐

陸軍司令部軍事情報處前吳姓上校處長因詐領差旅費、軍情交流餐費，桃園地院判處應執行有期徒刑2年，緩刑5年。（記者余瑞仁攝）

陸軍司令部軍事情報處前吳姓上校處長，被控2度造假與韓國駐台武官舉行交流餐敘、核銷詐領餐費，另假造12次出差詐領差旅費，更利用華美情報交流會工作會議後晚餐，不實核銷外購的鐵板燒餐券，該處張姓上校組長知情卻仍用印准以核銷。桃園地方法院審理時，吳、張均認罪，審結將吳判處應執行有期徒刑2年、緩刑5年，張判處有期徒刑1年、緩刑2年。

判決指出，52歲的吳姓上校犯案時擔任陸軍司令部軍事情報處處長，48歲張姓上校為軍事情報處組長。吳姓上校明知2021年12月13日未與韓國駐台武官人員舉行軍事交流及餐敘，2022年3月3日也未舉辦情報交流暨外事工作餐敘，命不知情的軍情處參謀以「外事交流工作餐敘」名義分別核銷2萬元、8000元，觸犯利用職務詐領財物罪；吳另有12次未出差卻申報差旅費，詐領近2萬元公帑。

吳另於2022年3月30日華美情報交流會工作會議後晚餐，於桃園市某餐廳用餐後自行結帳，卻以20份鐵板燒餐廳餐券不實核銷，張姓上校組長當日出席該餐會，明知簽呈所載不實，仍於簽呈上核章。

吳因多次造假申領差旅費、餐費遭到檢舉，案經桃園地檢署指揮桃園憲兵隊調查偵辦後依貪污治罪條例公務員利用職務詐領財物罪及偽造文書罪起訴吳、張2上校，一度造成軍事情報圈大地震。

桃園地院審理時，吳、張均坦承犯罪，吳並繳回全數犯罪所得。法官審酌審吳犯後坦承犯行，各別犯罪所得均在5萬元以下，並已繳回犯罪所得，給與減刑輕判應執行有期徒刑2年，並諭知緩刑5年，並應支付公庫25萬元，參加法治教育6場；張觸犯偽造文書罪，雖於偵查時一度不認罪，最終仍坦承犯行，判處1年徒刑、緩刑2年，並應支付公庫5萬元，參加法治教育6場。

