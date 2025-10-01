馬來籍男女來台當車手 提領百萬出境前被逮

馬來西亞籍詐欺提領車手在台被逮。（民眾提供）

台灣詐騙猖獗，也有越來越多外籍人士來台加入詐騙行列，高雄市刑事警察大隊今（1日）宣布查獲2名馬來西亞籍男女來台擔任詐欺提領車手，在高雄地區共提領42筆近104萬元贓款，分別在桃園國際機場和岡山被逮移送法辦。

高市刑大經濟組指出，馬來籍Ｗ男（28歲）與L女（38歲）皆是9月初入境台灣，湖內分局日前接獲情資，Ｗ男於9月13至15日期間，在路竹區多處ATM提領詐欺贓，經高市刑大、外事科及移民署通力合作迅速確認身分，並即時聲請拘票與境管留置，上月28日在桃園國際機場W男欲搭機出境前將其逮捕到案，Ｗ男來台期間共提領28筆，涉案金額高達63萬5000元，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送橋頭地方檢察署偵辦並獲准羈押禁見。

此外，岡山分局上月27日在岡山區金融機構提款機前，查獲現行犯馬來籍提領車手L女。涉嫌在岡山地區ATM提領詐騙贓款14筆，共計40萬4000元，亦依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並獲准羈押禁見 。

高雄市警方統計，今年7月迄今已查獲外籍詐欺車手現行犯4名、拘提5名，合計9名，全數羈押，羈押率100%，並呼籲客運、旅宿業者針對疑似外籍車手踴躍向警方檢舉，將可領取檢舉獎金。

