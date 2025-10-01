小三獻出「第一次」認錯 腥夫續裝傻判賠30萬

張姓女子與鍾姓人夫有染獻出「第一次服務男友」，讓鍾男直誇她「很懂事」。示意圖（資料照）

鍾姓男子出軌被老婆抓包，小三張女認錯賠給鍾妻10萬元，但鍾男裝傻不認錯，被妻子提告求償50萬元，高雄地院審理時，鍾妻拿出兩人鹹濕對話佐證，法官認定鍾男與張女有逾越男女交往分際，判他應賠30萬元。

判決指出，鍾男與老婆結婚14年後與張姓女子有染，兩人數度相約前往摩鐵開房，還曾一起到阿里山旅遊過夜；鍾男出軌被老婆抓到後，老婆找上小三張女對質，張女認錯，還說自己跟鍾男認識時不知道他結婚，是被「強迫」發生性行為後，兩人才確認情侶關係，當她知道鍾男有老婆，但自己也已陷入感情的漩渦無法自拔。

張女為了彌補鍾妻的損失，拿了10萬元積蓄賠償獲原諒，但鍾男面對妻子的怒火，則裝死不認錯，鍾妻一怒之下告上法院，並向鍾男求償50萬元。高雄地方法院審理時，鍾男未到庭替自己辯護，鍾妻則拿出兩人鹹濕對話佐證。

法官檢視對話內容，發現鍾張兩人對話相當露骨，張女曾向鍾男撒嬌稱自己獻出「第一次服務男友」的經驗，鍾男則誇她「很懂事」，還爽喊「晚上起來尿尿，整隻都硬的」、「妳那個黑絲實在太誘人了，看來今天我會跟柱子一樣硬喔」，由於相關事證明確，法官認定鍾男與張女有逾越男女交往分際，判他應賠30萬元，可上訴。

