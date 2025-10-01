為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中女當街狂喊「綁架、救命」 背後原因曝光

    2025/10/01 11:29 記者陳建志／台中報導
    台中郭姓女子因案遭通緝，員警埋伏逮人卻當街大喊「搶劫、綁架、救命」。（記者陳建志翻攝）

    台中郭姓女子因案遭通緝，員警埋伏逮人卻當街大喊「搶劫、綁架、救命」。（記者陳建志翻攝）

    台中郭姓女子因家庭暴力案件遭台中地檢署發布通緝，霧峰分局國光派出所員警掌握郭女經常在南屯區豐樂公園附近出沒，昨天派員警穿便服到場埋伏，果然看到郭女現身，員警表明身分後查驗身分，郭女卻不配合，還當街大喊「綁架、救命」，引發路人注意，最後警方調派巡邏車到場將郭女載回警局查證指紋、辨識身分確認，依法解送台中地檢署歸案。

    霧峰分局國光派出所發現39歲郭女因家庭暴力案件今年9月遭台中地檢署發布通緝，經明查暗訪，得知郭女經常在南屯區豐樂公園附近出沒，昨天傍晚5點多，2名員警穿著便服在豐偉路附近埋伏，傍晚約5點50分，果然發現郭女現身。

    員警立刻上前表明身分，郭女卻不願配合查驗身分，在現場狂盧，還說員警認錯人，最後並當街大喊「搶劫、綁架、救命」，引發路人注意，員警見狀趕緊請求支援，最後調派巡邏車到場，才將郭女帶回警局查明身分。

    郭女經帶往霧峰分局偵查隊查證指紋、辨識身分，確認已遭通緝，全案製做筆錄後依法解送台中地檢署歸案。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

