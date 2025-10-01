精華地段拍賣！汐止1.2億土地、淡水學區宅與57筆不動產將開標

士林分署拍賣新北市汐止區白雲段250地號土地，底價高達1.2億元。（記者劉詠韻翻攝）

法務部行政執行署士林分署將於10月7日（星期二）下午3時，於分署一樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，本次拍賣標的種類繁多，包括學區捷運宅、大樓地下室、各類土地、股票與小貨車，底價總值超過新台幣5億元。士林分署提醒，不動產將同時開放通訊與現場投標，民眾可事先寄送文件或到場競標；動產則採現場喊價，參與者須憑身分證件完成登記領牌，方能進入拍賣室出價。

針對不動產標的，最受矚目的為新北市汐止區白雲段250地號土地，總坪數約697.66坪，底價高達1.2億元，被視為極具投資潛力的精華物件。另一亮點為新北市淡水區英專路的兩層樓房屋（總坪數約46.76坪，含7.99坪增建部分），因地處鄧公國小、淡江大學及淡水捷運站附近，兼具學區宅與捷運宅雙重優勢，目前為第二次拍賣，底價約1516萬元。

士林分署指出，位於台北市士林區承德路七層樓的大樓地下室（總坪數約189.28坪，拍賣權利範圍三分之一）亦將首度釋出，底價2030萬元，地點鄰近劍潭捷運站與劍潭國小，交通便利、生活機能完善，為市場關注焦點。

除上述標的外，本次拍賣還涵蓋三芝、汐止、南港及士林等地共計57筆土地，種類橫跨農業區、鄉村區、商業區、保護區與山坡地保育區等，適合不同需求的投資者評估進場，整體不動產底價金額合計超過5億元。

動產標的同樣多元，包括2018年與2019年出廠的兩輛中華小貨車，排氣量分別為1488cc及1299cc，車況實用，適合中小企業或個人購置作為日常載貨工具。另有多檔股票將公開競標或變賣，包含陽信商業銀行、板信商業銀行、太平洋電線電纜及詠嘉科技等公司，提供有意投資者進一步選擇。

士林分署說明，本次不動產拍賣採通訊投標與現場投標雙軌進行，參與通訊投標者須先至士林分署官網下載相關文件，填妥後於開標前一日，以雙掛號郵寄至內湖康寧郵局第52號信箱，逾期則不予受理。至於動產則採現場喊價方式，參與者必須攜帶身分證件至現場登記並領取號碼牌，方能進場競標。

士林分署拍賣新北市淡水區英專路的兩層樓學區捷運宅。（記者劉詠韻翻攝）

士林分署拍賣2018年中華小貨車。（記者劉詠韻翻攝）

士林分署拍賣台北市士林區七層樓大樓地下室。（記者劉詠韻翻攝）

