苦苓質問飛踢年輕人「為何偏坐沒資格優先席？」 慘被網洗臉：標準站著說話不腰疼

一名白髮老婦近期搭乘台北捷運逼年輕人讓座，甚至揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，事發過程影像在社群平台瘋狂轉傳。對此，作家苦苓反而質問年輕人為什麼偏偏要去坐你其實沒有資格坐的優先席？為什麼硬是不把位子讓出來？如果在車上騷擾你的是一位壯漢，你也會一樣用這麼強力的方式攻擊他嗎，結果反遭網友洗臉。

苦苓在臉書PO文表示，好像很多人對於捷運上飛踢老婦的他/她都大加讚賞，感覺是幫所有搭捷運、尤其是常被迫讓位的人出了一口氣。但有幾個問題想問他/她：「既然車上還有很多空位，你為什麼偏偏要去坐你其實沒有資格坐的優先席？老婦人要來坐她有資格坐的優先席，你為什麼硬是不把位子讓出來？（雖然還有其他空位，但那可以留給其他沒資格坐優先席的人來坐呀，老婦人並沒有錯。）如果老婦人騷擾你，你可以躲避、也可以抵抗，為什麼一定要採取激烈的攻擊方式？」

苦苓質問「你那一腳飛踢，如果讓老婦人受到嚴重傷害，後果你承受得起嗎？還是你根本沒想過？現在老婦人還是可以告你傷害罪，罪名也有可能成立，如果因此留下前科，你認為值得嗎？如果老婦人提告而且願意接受和解，但要求你公開道歉，你會願意道歉嗎？到目前為止，你仍然覺得自己做的是對的嗎？你有覺得一絲絲的後悔嗎？最後，如果在車上騷擾你的是一位壯漢，你也會一樣用這麼強力的方式攻擊他嗎？也希望所有為他/她大聲叫好的人，幫忙回答以上幾個問題，再問一問自己到底什麼才是正義。」

網友看到貼文後紛紛留言「你的第一條已經有BUG了，既然車上還有很多空位，為什麼老婦卻偏偏要去堅持別人不能坐『那個』優先席？還鬧出這麼大的事？」、「如果今天是一個年輕妹妹踢了老頭一腳，您還會這麼想嗎？」、「你為什麼未審先判覺得他沒資格坐優先席？優先席是只有年長者才能坐嗎？老婦人拿包包攻擊，難道你要默默承受？還要讓這種事層出不窮嗎？真的標準的站著說話不腰疼！」、「您怎麼判斷年輕人不需要那個座位？」、「苦苓大哥要不要出另一篇問問老婦為什麼要搞別人？」、「外省人護外省人了，呵呵」

