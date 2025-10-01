全民都是神隊友！借車、導航、堵路幫警逮捕移工車手

警民合作圍捕阮男到案。（警方提供）

拔腿狂奔也沒用！一名越南籍移工車手近日在台中西屯上演一場「逃亡秀」，卻在熱心市民借車、指路、圍堵的助攻下，短短幾分鐘就被員警生擒歸案，當下該車手男子驚魂未定，卻也深刻體驗到「台灣人的熱情」不只體現在生活上，更能在追捕犯嫌時展現神隊友默契。

這起事件發生在上週六晚間，台中市第六分局西屯派出所員警李晟珽、蔡孆慧例行巡邏，途經台灣大道三段與黎明路口時，發現取貨站內有一名外籍男子神情緊張，來回踱步、四處張望，明顯心虛，當兩名員警上前盤查時，男子見狀立刻神色大變，顧不得放在椅子上的手機與包裹，轉身拔腿狂奔。

警方緊追在後，但這場追逐戰卻迅速變成「全民運動」，有人把機車直接交給警方加速追擊，有人伸手一指告訴警方嫌犯往哪裡逃，還有人更乾脆加入圍堵行列，瞬間形成一張天羅地網，短短數分鐘，男子便被攔下，氣喘吁吁，徹底失去脫逃可能。

經查，嫌犯為35歲阮姓越南籍男子，自稱是受一名通訊軟體Messenger上網友「阿俊」指示，前往指定地點領取包裹，每趟能賺1000元酬勞。警方檢視包裹，發現內有非本人名下的金融卡與手機，研判是詐騙集團用於金流操作之工具，警方立即查扣相關物品，將阮男帶回偵辦，警詢後依詐欺等罪嫌移送法辦。

越南籍阮姓移工車手遇警方盤查，拔腿狂奔。（警方提供）

警方查扣內有金融卡及手機的包裹證物。（警方提供）

