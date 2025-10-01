北捷逼讓座阿嬤竟是竊盜通緝犯 警方巡邏在超商認出當場逮人

北捷逼讓座老婦其實是名竊盜通緝犯，今日被警方逮捕。（記者王冠仁翻攝）

社群網路上昨天（9月30日）有一段影片引起熱議，影片中一名白髮阿嬤在台北捷運車廂中逼一名年輕人讓座優先席，沒想到反遭對方一腳踹飛。今天早上又有網友目擊，這名阿嬤疑似在台北市一家便利商店鬧事被警方帶走；對此，警方表示，這名阿嬤其實是名竊盜通緝犯，員警今天巡邏認出她、上前逮人，她不配合，在現場又叫又鬧，最終仍被警方帶回派出所。

台北市警大同分局調查，73歲曾姓老婦平時住在台北市大同區，日前因為涉犯一起竊盜案件，被法院判處55天有期徒刑，她沒有按時報到，被發布通緝。曾婦今天早上9時許行經台北市延平北路二段一間便利商店時，被巡邏員警發現，但不配合警方，堅稱自己無辜、情緒不穩，又叫又鬧引起騷動，但最終仍被逮捕，稍晚將會解送歸案。

台北市捷運警察隊表示，在北捷車廂中的肢體糾紛案是發生在前天下午4時許，當時這名阿嬤搭乘紅線象山站往淡水站方向、行經信義安和站時，她在車廂內見到有名年輕人坐在優先席上，她逼年輕人讓座，還拿起隨身包包攻擊揮舞；年輕人不甘示弱，起身出腳將阿嬤一腳踹到對面的座位上。捷警隊雖然當天未接獲相關報案，但後續將追查兩人身分，並依違反社會秩序維護法偵辦。

事件曝光後，也有網友說這名阿嬤是「中研院達人」，爆料她「是領取會議便當、茶點的首席頭號人物，無論大小會議都會見到她的身影」、「她在中研院很有名」。

白髮老婦逼年輕人讓開座位，還揮包攻擊，年輕人直接一腳踹倒老婦，目擊乘客PO網引發熱議。（圖翻攝自Threads）

