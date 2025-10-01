影片曝光！國道緩撞車跑給休旅車追 仍遭撞毀

休旅車自後方快速逼近，緩撞車駕駛加速往前衝還猛按喇叭示警。（圖由國道七隊提供）

國道3號彰化和美路段昨晚（9月30日）發生休旅車追撞施工緩撞車事故，幸未釀人員受傷，撞擊影片也在今天（10月1日）曝光，當時工程車在內側車道施工，在後方警戒的緩撞車駕駛，發現後方休旅車快速逼近，驚覺苗頭不對猛踩油門往前衝，還猛按喇叭示警，不料仍被休旅車自後方追撞，休旅車頭全毀，緩撞車體嚴重受損。

國道七隊指出，這起車禍事故發生在昨晚7點半左右，該輛休旅車行經國道3號北向191.8公里彰化和美路段內側車道，疑似分心駕駛追撞前方同車道施工單位緩撞車，現場於30分鐘後排除，所幸事故無造成人員受傷。休旅車駕駛疑開啟輔助駕駛功能行駛於內側車道，疑分心追撞緩撞車，事故原因與肇事責任釐清中。所幸當時緩撞車駕駛發現後加速前進，從後方追撞的休旅車減緩撞擊力道，讓駕駛毫髮無傷，否則傷害恐怕不是只有車損，算是不幸中的大幸。

緩撞車駕駛加速往前衝還猛按喇叭示警，仍被休旅車追撞。（圖由國道七隊提供）

休旅車頭幾乎全毀。（圖由國道七隊提供）

工程緩撞車被休旅車追撞嚴重毀損。（圖由國道七隊提供）

