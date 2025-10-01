檢警全國掃蕩大麻行動，2天逮245人、扣得大麻1.68公斤。（記者邱俊福翻攝）

高檢署動員檢警單位於9月23至24日，執行2天的全國同步「0917查緝施用大麻黑數專案」查緝行動，經統計，共實際執行搜索地點330處，查獲涉嫌栽種、吸食及持有大麻毒品者245人，扣得大麻1.68公斤、大麻製品83個、大麻煙彈97顆、大麻煙彈載具35支、施用大麻器具包括研磨器、小型濾網及各類小型菸斗等共581個等物，未來將持續聚焦挖掘大麻黑數發動全國性、系統性的打擊行動。

警政署表示，統計近幾年我國查緝第二級毒品大麻總重量竄升，去年全年即查獲達2493公斤、1萬3917株，但地方檢察署偵結施用大麻人數為1305人，查獲施用人數與查緝重量不成比例，研判國內大麻市場需求增加，顯示查緝實務上存在大量施用大麻人口之黑數，有必要深入打擊及擬定防制政策。

請繼續往下閱讀...

這次查緝行動是繼高檢署、警政署去年執行的「0305」、「0902」專案成果，再度發動全國性查察，跨及全國20個地檢署轄區、21個司法警察機關及3個憲兵隊分案執行，動員地檢署214人次與司法警察974人次。

刑事局分析，查獲施用大麻案例發現，部分施用者有宣稱大麻具治療難治型癲癇、抑制癌症疼痛等療效，或有出入大麻合法化國家之經驗，進而鼓吹大麻合法化之聲音，且有以電子煙方式施用、或以大麻再製品使用等情形。

刑事局呼籲，我國將大麻列為二級毒品，對此類犯罪採取零容忍的態度，儘管部分人士宣稱大麻具有所謂的醫療效果或鼓吹合法化，但科學證實吸食大麻會對中樞神經系統造成危害，並可能導致妄想、幻覺等嚴重病症，請社會大眾切勿輕忽大麻對於身心健康之影響，將全力落實政府反毒政策「溯源斷根、斬草除根」決心。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法