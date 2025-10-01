為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    買咖啡太久挨母打？台中男童滿身傷含淚玩耍 住戶報警

    2025/10/01 10:34 記者許國楨／台中報導
    台中一男童身上佈滿新舊傷痕，先前也曾傳出哭聲，引起熱心住戶察覺異狀報警。示意圖，非本人。（情境照）

    台中一男童身上佈滿新舊傷痕，先前也曾傳出哭聲，引起熱心住戶察覺異狀報警。示意圖，非本人。（情境照）

    台中一名年約12歲男童因「買杯咖啡買太久」，竟因此慘遭母親毒打，加上身上佈滿新舊傷痕，且先前也曾傳出男童在家被打到撕心裂肺的哭聲，引起熱心住戶察覺異狀報警，市府社會局隨即介入，已緊急將男童安置並聲請保護令，避免悲劇再度發生。

    這起事件發生在台中市文心路一棟社區大樓，警方昨晚8時許接獲通報有孩童疑遭到家暴，到場發現一名年約12歲的男童，滿身瘀傷卻仍強忍著淚水，蜷縮在公共空間玩耍，經詢問，男童顫抖著說出，因母親要他去超商買咖啡，但因「買太久」惹怒母親才被「教訓」。

    據了解，這並非第一次有異狀，社區住戶透露，早在先前就曾聽見小孩在屋內傳來撕心裂肺的哭聲，懷疑遭母親施暴，但苦無證據，直到這回發現男童獨自在樓下活動，眼神閃爍、淚水未乾，進一步查看才赫然見到他手腳遍佈瘀青，且有新舊不一的傷痕，情況相當不尋常。

    住戶立刻通知大樓管理員報警，揭發這起家暴事件，警方立即通報救護車協助送醫，醫護人員檢查後，確認男童身上多處瘀傷，但意識清楚無生命危險，由於警方到場時母親並不在家，無法當場釐清案情，後續將通知她到案說明，調查是否涉及《兒少法》等刑責。

    社會局經評估，發現男童屬單親家庭，疑有持續遭母親虐待的風險，隨即聲請暫時保護令，並啟動緊急安置，確保孩子的安全，相關案情目前仍在釐清中，待母親完成筆錄後，將進一步釐清責任歸屬。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

