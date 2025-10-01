中秋、國慶連兩彈！台南警解析易塞車路段 教大家避雷

台南市警局交通大隊分析中秋、國慶連假台南地區易塞車的路段與時段，提醒駕駛人避免踩雷塞車陣、也會加強疏導交通。（南市警局交通大隊提供）

因應光輝10月將迎來中秋節及國慶日連續假期，台南市警局預估會吸引大量返鄉與旅遊人（車）潮，南市易壅塞路段包括國道1號仁德、大灣、永康等交流道及台86線快速公路銜接國道1號南北雙向，與國道3號關廟交流道匯流路段等，提醒駕車民眾提前規劃出遊行程，避免壅塞。

南市警交通大隊表示，今年中秋及國慶連假分別從10月4日至6日、10月10日至12日，各為期3天。台南市警局預估中秋節及國慶日連假車潮將分別從10月3日及10月9日下午4時起陸續出現；觀光旅遊車潮分別於10月4日至5日及10月10日至11日上午湧現，大多集中於各交流道周邊道路（包括國道1號仁德交流道的文德路及中山路、永康交流道的中正北路及中正南路、大灣交流道的復興路及太子路；台86快速公路及台19甲線銜接國道3號關廟交流道等）。

而返回工作地車潮預計分別從10月5日下午至6日及10月11日下午至12日，國道1號與3號各交流道再次面臨賦歸車潮壓力，匝道儀控可能導致排隊車流，建議民眾提早規劃返程，避免壅塞。

連假期間，南市觀光旅遊局於安平區漁人碼頭周邊舉辦「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，安億橋及安億路口等展區重要路段將實施交通管制，欲前往活動現場的民眾請提早規劃路線及停車空間，另建議多搭乘公車、公共運輸工具前往活動地點。

南市交警大隊長黃宗仁說，市警局將依各時段車流狀況，針對轄內交流道、主要幹道、觀光熱點及大型賣場，規劃交通疏導勤務，假期欲前往觀光景點或各百貨娛樂場所的民眾，亦可搭乘大眾運輸工具或接駁專車前往，以免增加周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，影響出遊興致。如遇突發壅塞情形，可收聽警廣電台路況報導，並配合遵守各路口執勤員警或義交人員指揮疏導循序行進。

