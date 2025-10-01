詐團成員「黑吃黑」 假冒警察洗劫車手2公斤黃金

台北地檢署今日依詐欺等罪，將冷男等4人起訴。（記者吳昇儒攝）

25歲男子冷韋澔今年5月間透過綽號「倫」的詐團成員得知，有一名何姓被害人將交付2公斤黃金給車手金暐杰。冷男找來魏、高、陳等同夥，偽裝成員警，等金男取得金塊後，出手行騙，成功得手。事後，金男越想越不對勁，報警處理。台北地檢署今日偵結，依詐欺等罪，將冷男等4人起訴。

檢警調查，金姓車手受到其背後集團指示，於今年5月6日上午8時40分，前往新北市中和區向何姓被害人拿取2公斤黃金（當時市值645萬7162元）。冷男透過綽號「倫」的詐團成員得知後，決定黑吃黑，但為了設立斷點，於案發前一天找來男子魏識恩，要他尋覓人手接單。魏男隨即聯繫高至緯、陳訓穎等兩人，偽裝成員警，準備對金男下手。

案發當天，冷男確定金男得手後，將其位置通知魏男，再由魏男聯繫陳、高二人，偽裝成員警，攔下金姓車手，從後方拿掉其耳機後，再抽走手機，假冒警察身分，向金宣稱其犯下刑事案件，要他上車配合偵辦，以查扣證物名義，要金男交付兩公斤黃金。

金男因無法查證，只好交出剛剛到手的黃金，而高男得手後，將人載到台北市金山南路一帶，隨後要求金男下車。金男發現異狀後，報警處理。而高男則將得手的2公斤黃金，交付給冷男。

檢察官偵訊後，認為冷男等4人冒用公務員名義，共同涉犯詐欺罪，依詐欺犯罪危害條例規定，須加重其刑二分之一，另依洗錢防制法規定，不法所得的黃金，宣告沒收。

