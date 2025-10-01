為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    惡作劇？基隆文化路水溝蓋被掀開 接連2人跌落受傷

    2025/10/01 10:01 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆區公所已將水溝復原，並將貼公告。 （ 記者盧賢秀攝）

    基隆市中山區文化路50巷口1處水溝蓋接連被掀開，已有學生等2人接連受傷，民眾向市議員施偉政和陳宜陳情，要求市府和警方查明，是否有人惡意行為。市府表示，已派人將水溝蓋復原，並張貼公告請民眾不要任意打開水溝，如有檢查或開啟必要時應即時復原。

    民眾指出，最近文化路50巷1弄口的水溝蓋接連被掀開，露出一個大洞，天黑視線不佳，路過的民眾不小心就會掉入水溝，十分危險，已有2人受傷。

    市議員施偉政和陳宜接到陳情，1名國中生昨天上午6點多出門上學，一不小心整個人摔落溝裡，雙腳多處擦傷，腳流了很多血，他忍痛走到學校才到醫護室治療傷口。

    學生說，他每天都走這條路上學，不知道水溝蓋為何被移開，就像陷阱，他整個人摔進去。

    受傷國中生父親說，昨突然接到老師電話，小孩跌到水溝裡，他嚇了一跳，怎麼好端端會跌到水溝受傷，他說，如果老人家掉下去，實在很危險。不知為何有人掀水溝蓋。

    基隆市議員施偉政說，這幾天已經有2個人跌落水溝受傷，希望市府、警方查清楚是否有人惡意行為。

    基隆文化路水溝蓋被掀開學生跌落腳受傷。（民眾提供）

