桃園9月交通安全月死傷人數大降 10月啟動酒駕大執法

桃園市警局10月將執行酒駕大執法，擴大路檢取締。（桃園市警局提供）

桃園市政府警察局交通警察大隊9月響應交通部推動「交通安全月」，整體統計今年截至9月底，桃園市交通事故死傷件數較去年同期減少3270人，降幅達7.5%。單是9月份，事故死傷人數3987人，較去年同期的4635人減少648人、降幅14%，其中行人死傷人數為104人，較去年同期144人減少40人，降幅更達28%。

桃市交大隊大隊長李維振表示，交通警察大隊自9月1日至30日協同各分局辦理系列交通安全宣導活動，針對機車族、高齡者及學生等族群，並結合社區活動透過專題演講、案例影片及互動問答等方式，推廣「車輛慢看停、行人安全行」防禦觀念，逐步將「人本交通、停讓文化」觀念內化於日常生活。

李維振表示，10月接續執行「酒駕大執法專案」，將於深夜、易聚集飲酒場所加強巡查及路檢取締，透過高強度執法行動落實「酒駕零容忍」，持續守護市民生命財產安全，也籲請民眾自律避免酒後駕車，以免受罰還得移送法辦面臨刑責。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

桃園市警局9月響應推廣交通安全月，以互動活動推廣「車輛慢看停、行人安全行」的防禦觀念。（桃園市警局提供）

