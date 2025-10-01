越南妹「抓鳥」抵抗恩客硬上 急逃墜樓險喪命

越南籍女子「小蘭」被男客強迫發生性交易，她「用力抓鳥」守住自己的清白。示意圖（資料照）

在小吃部擔任女陪侍的越南籍女子小蘭（化名）被張姓男子以1萬2千元「框外全」到租屋處喝酒、聊天，張男提議性交易，小蘭拒絕，張男動手強迫就範，小蘭用力反抓他的「鳥鳥」阻擋，逃出房間後，小蘭不慎從3樓陽台墜樓，導致腦出血險喪命，張男被逮後否認涉案，但仍被法官依強制性交未遂罪判刑2年。

判決指出，張姓男子曾前往小蘭工作的小吃部消費，雙方相識後互留LINE，去年9月23日晚上，張男傳LINE問小蘭有沒有上班，得知小蘭在小吃部服務其他客人時，張男開口要小蘭去租屋處陪他喝酒聊天，小蘭同意，但說要「框外全（買下上班時段並帶出場）」，張男同意支付1萬2千元費用後，小蘭便搭車前往張男租屋處。

兩人碰面聊天喝酒一陣子後，張男提議性交易，但小蘭以身體不適拒絕，張男不管，將小蘭推到床邊打算逼她就範，小蘭奮力抵抗，還用力抓住張男的「鳥鳥」，張男疼痛鬆手，小蘭趕緊躲到廁所傳訊息「妹妹叫四眼睛救姊姊快點」、「不要跟別人說」、「客人他強姦我」、「他知道」、「他拿走我的手機了」。

張男在廁所門口道歉，並保證不會再犯，小蘭放下戒心走出廁所後，又被張男抱住往床邊帶，小蘭再度抵抗，並趁機奪門而出往樓上跑，最後她躲進3樓的一間空房，準備從房間陽台脫逃時，不慎墜樓導致頭部外傷併顱內出血及顱底骨折。

警方獲報將小蘭送醫，經搶救後挽回一命，並在小蘭恢復意識後，得知張男犯行後將他逮捕；高雄地方法院審理時，張男否認犯行，辯稱兩人只有喝酒聊天，沒有強迫小蘭發生性行為，但法官根據相關事證不採信他的說詞，依強制性交未遂罪判刑2年，可上訴。

