差點「家徒四壁」！台中熟女新屋急裝潢領163萬 「承包商」竟是詐團

台中市蔡姓女子近日因新屋交屋急於裝潢，差點落入詐騙陷阱，她誤信網友介紹的「承包商」，前天到銀行準備一次領出163萬元現金支付裝潢費，所幸行員警覺異常，立即通報警方到場耐心勸說，才讓她驚險收手，避免新家真的變成「家徒四壁」。

第六分局今天指出，蔡女當天在銀行臨櫃準備要提領163萬元，卻無法清楚說明用途，細心行員察覺有異關懷詢問，得知是要支付裝潢工程款，但蔡女卻拿不出任何合約或報價單，立即懷疑是詐騙，隨即通報警方協助，西屯所員警石洮麟、陳思嘉、陳奕辰火速趕到，進一步詢問蔡女付款細節。

經查，蔡女僅透過網路認識一名自稱「賴先生」的網友，對方聲稱有認識的承包商，雙方並無正式合約、報價單佐證，即約定以250萬元承包蔡女新屋裝潢工程，當日更要領出163萬元現金支付部分款項，員警耐心提醒，這種不經合約、不走帳戶方式，極可能是詐團常見手法，若錢一出手恐血本無歸。

蔡女聽完才驚覺自己差點受騙，立刻打消領款念頭，守住多年積蓄；警方提醒，近期大量交屋潮帶動裝潢需求，不少詐騙集團趁機鎖定民眾「急於裝潢」的心態，假借裝修名義騙取高額費用，一旦裝潢款遭騙，辛苦買來的新家就真的只能「家徒四壁」，提醒民眾切勿輕信網友介紹，更不應以「提領現金」方式支付大額裝潢費，應透過合法簽約、匯款及發票憑證來保障自身權益。

