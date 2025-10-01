為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    差點「家徒四壁」！台中熟女新屋急裝潢領163萬 「承包商」竟是詐團

    2025/10/01 09:49 記者許國楨／台中報導
    警方到場耐心勸說，蔡女才打消提領念頭。（警方提供）

    警方到場耐心勸說，蔡女才打消提領念頭。（警方提供）

    台中市蔡姓女子近日因新屋交屋急於裝潢，差點落入詐騙陷阱，她誤信網友介紹的「承包商」，前天到銀行準備一次領出163萬元現金支付裝潢費，所幸行員警覺異常，立即通報警方到場耐心勸說，才讓她驚險收手，避免新家真的變成「家徒四壁」。

    第六分局今天指出，蔡女當天在銀行臨櫃準備要提領163萬元，卻無法清楚說明用途，細心行員察覺有異關懷詢問，得知是要支付裝潢工程款，但蔡女卻拿不出任何合約或報價單，立即懷疑是詐騙，隨即通報警方協助，西屯所員警石洮麟、陳思嘉、陳奕辰火速趕到，進一步詢問蔡女付款細節。

    經查，蔡女僅透過網路認識一名自稱「賴先生」的網友，對方聲稱有認識的承包商，雙方並無正式合約、報價單佐證，即約定以250萬元承包蔡女新屋裝潢工程，當日更要領出163萬元現金支付部分款項，員警耐心提醒，這種不經合約、不走帳戶方式，極可能是詐團常見手法，若錢一出手恐血本無歸。

    蔡女聽完才驚覺自己差點受騙，立刻打消領款念頭，守住多年積蓄；警方提醒，近期大量交屋潮帶動裝潢需求，不少詐騙集團趁機鎖定民眾「急於裝潢」的心態，假借裝修名義騙取高額費用，一旦裝潢款遭騙，辛苦買來的新家就真的只能「家徒四壁」，提醒民眾切勿輕信網友介紹，更不應以「提領現金」方式支付大額裝潢費，應透過合法簽約、匯款及發票憑證來保障自身權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播