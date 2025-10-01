無照看牙15年被查獲 密醫聘3律師辯護獲判緩刑沒收不法所得555萬

許男無照為患者治牙15年被查獲，雖獲判緩刑，但須沒收不法所得555萬。（資料照）

許姓男子未具牙醫師執照卻為患者治療牙齒長達15年，經衛生單位發現通報警方查獲後依違反醫師法送辦，許男辯稱每月收入僅3、4萬元，為了打這場官司特別聘請3名律師辯護，屏東地院審理後，予以許男緩刑機會，但須向公庫繳交30萬元，並沒收不法所得555萬元，可上訴。

許男自2009年6月間起至2024年11月間在其屏東市住處內，為不特定病患進行製作假牙、咬模、印模、試戴、安裝假牙及擦拭口腔內藥物等醫療行為，由於許男未具合法牙醫師資格，屬非法執行醫療業務，檢方據報偵辦後，依違反醫師法提起公訴。

許男坦承犯行，並供稱每月收入僅3、4萬元；其辯護人主張，許男收入有部分是用於合法代工，起訴書認定的犯罪所得555萬元實屬過高，請求酌減80至100萬元。

屏東地院認為，許男無照執業期間，並無證據證明有造成病患身體健康上實際損害，依非法執行醫療業務罪，判刑2年，緩刑5年，須向公庫支付30萬元；並沒收或追繳不法所得555萬元。

