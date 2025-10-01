為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    無照看牙15年被查獲 密醫聘3律師辯護獲判緩刑沒收不法所得555萬

    2025/10/01 09:47 記者李立法／屏東報導
    許男無照為患者治牙15年被查獲，雖獲判緩刑，但須沒收不法所得555萬。（資料照）

    許男無照為患者治牙15年被查獲，雖獲判緩刑，但須沒收不法所得555萬。（資料照）

    許姓男子未具牙醫師執照卻為患者治療牙齒長達15年，經衛生單位發現通報警方查獲後依違反醫師法送辦，許男辯稱每月收入僅3、4萬元，為了打這場官司特別聘請3名律師辯護，屏東地院審理後，予以許男緩刑機會，但須向公庫繳交30萬元，並沒收不法所得555萬元，可上訴。

    許男自2009年6月間起至2024年11月間在其屏東市住處內，為不特定病患進行製作假牙、咬模、印模、試戴、安裝假牙及擦拭口腔內藥物等醫療行為，由於許男未具合法牙醫師資格，屬非法執行醫療業務，檢方據報偵辦後，依違反醫師法提起公訴。

    許男坦承犯行，並供稱每月收入僅3、4萬元；其辯護人主張，許男收入有部分是用於合法代工，起訴書認定的犯罪所得555萬元實屬過高，請求酌減80至100萬元。

    屏東地院認為，許男無照執業期間，並無證據證明有造成病患身體健康上實際損害，依非法執行醫療業務罪，判刑2年，緩刑5年，須向公庫支付30萬元；並沒收或追繳不法所得555萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播