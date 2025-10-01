日人住宿新竹飯店手機遭竊 房務人員被起訴獲判無罪

日人住宿新竹飯店手機遭竊，檢方起訴房務人員，最終判無罪。（記者蔡彰盛攝）

新竹某飯店實習房務人員張男被控偷日本房客的蘋果手機，檢方因遭竊手機定位在張男居處附近，將他依竊盜罪嫌起訴，然而新竹地院審理時認為，基地台周遭是熱鬧地區，訊號重疊並非不可能，此外遭竊手機也沒找到，加上並無任何積極證據證明，最後諭知張男無罪。

檢方起訴指控，新竹市某飯店實習房務人員張男（已於案發當天離職），於去年7月17日中午趁日本籍房客外出之際，竊取房間床頭櫃上iPhone 13 PRO黑色手機1支，經被害人發現手機遭竊後，查看手機定位在張男居處附近，報警處理，經警調閱監視器畫面後，始查悉上情。檢方依竊盜罪嫌起訴張男。

張男堅詞否認竊盜犯行，辯稱他沒有拿手機，辯護人則說監視器畫面顯示他手持的手機是張男自己的，非被害人所有，另案發後失竊手機雖定位在張男住處附近，但飯店人員偕同警方至被告住處搜索而無結果，可見定位證據不足採信。

法官認為，檢方雖認被告手機雙向通聯、網路歷程記錄與失竊手機於案發當日下午基地台位置相同，兩處距離雖然相近，但該區域建築物密集、街巷眾多且狹窄、人口稠密、許多大型機關或賣場設在該處，被告手機基地台位置與失竊手機位置相近，在該區域來說並非罕見或難以想像，院方無法在無任何積極證據下，僅因被害人手機與被告手機兩者位置相近，即判斷竊取手機之人必為被告。

此外，房間打掃時，有帶著張男工作的資深房務人員等多人進出被害人房間，此外並無其他證據能證明是張男偷竊該手機，最後諭知張男無罪。

