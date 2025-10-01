為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    員警救回一命 民眾秋節前獻鮮花、卡片致謝

    2025/10/01 08:59 記者歐素美／台中報導
    林男在兄長陪同下到北屯派出所，並獻上鮮花及卡片，感謝員警施呈諭（中）的救命之恩。（圖由民眾提供）

    加油，撐下去！林姓男子今年5月底，騎機車在台中市北屯區軍功路與東山路口停等紅燈時突心肌梗塞路倒，路過的慈濟醫院護理部副主任許琦珍發現後立即上前關心，當時在對向執行交整勤務的警員施呈諭也趨前為林男實施CPR，並將林男送醫，目前林男已康復出院，特別趕在中秋節前在兄長陪同下，至台中市警察局第五分局北屯派出所，向救命恩人施呈諭表達全家人的謝意。

    今年5月29日晚上7點左右，林男因原本心臟功能就不好，在軍功路與東山路口停等紅燈時，突心肌梗塞無意識昏倒，25歲的警員施呈諭發現異狀，立即為其施予CPR，並一邊林男加油打氣，要他「撐下去」，林男由消防局救護人員送往慈濟醫院急救後，目前已康復出院。

    林男雖然身體仍需療養，但他與家屬並未忘記當時出手相救的員警，趕在中秋節前夕，林男與兄長特喙前往北屯派出所致送卡片及花束，表達對員警施呈諭滿滿的謝意，施呈諭得知林男搶救成功且手術後狀況良好，也非常欣慰。

    第五分局長劉其賢表示，為民服務是每一位警察的責任，這次的事件也因為有熱心民眾的協助搶救，讓當事人在黃金時刻內保住生命，呼籲民眾平時應多留意自身健康狀況，若感身體不適應及早就醫，避免突發狀況錯失黃金救援時間。

    林男與家人寫下卡片，感謝員警熱心救人。（圖由民眾提供）

