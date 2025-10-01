愛上人夫反咬他騙砲索賠80萬，美女OL因一句話遭法官打臉。（情境照）

新竹邱姓美女OL對舊識林男頗有好感，雙方發生性關係後，赫然發現林男並未離婚，憤而提告林男騙砲侵害其貞操索賠80萬元，新竹地院審理發現交往期間邱女曾問林男一句「去陪你老婆了？」，認定她明知林男已婚卻仍交往，主張騙砲無理，駁回邱女之訴。

邱女說，林男明知自身為已婚狀態，且知道她尋求單身對象以發展長期健全穩定關係，竟為騙砲，在她多次詢問其婚姻狀態情形下，仍隱瞞已婚身分，並對她展開追求。

她為求謹慎，要求林男出示身分證，林男才承認當時仍有婚姻關係，並於112年4月出示與妻子對話紀錄，表示已確定要辦理離婚，之後更拍攝配偶欄空白身分證影片，邱女才願意開始交往並發生性行為。

交往期間，林男將未載配偶身分資料傳給邱女，營造出已離婚虛假外觀，林男陸續於112年9月傳送身分證照片、於113年1月拍攝並傳送疑似變造身分證背面照片給她，表示忘記或沒帶到身分證正本。

去年2月雙方分手後，邱女才知林男根本就沒離婚，指控他侵害貞操權且情節重大，憤而求償80萬元。

林男則說二人於學生時期即認識，109年間偶然於臉書互加好友，並使用歡歌APP聊天，他在110年2月14日早已將配偶及小孩照片放在歡歌APP大頭貼，邱女甚至還按讚，111年9月妻子發現他車上有邱女電話結帳單，打電話給邱女時反遭叫囂、威脅，足見邱女早已知悉他已婚。

且邱女所提112年4月他催促妻子離婚的訊息對話，從內文即可知悉當時他尚有婚姻關係。邱女所稱與他交往期間即112年4月至113年2月，係明知他有配偶，而以侵害配偶權方式持續跟他交往、發生性行為，何來他故意欺瞞並創造單身人設而侵害邱女貞操權？

法官根據LINE對話紀錄截圖發現，邱女於112年6月表示「公司有你在意的女生嗎？」，林男「沒有空注意其他人」，林男並無明確承認單身或隱匿已婚身分情形；112年10月邱女表示「所以假日你都不曾找過我？」、「去陪你老婆了？」

法官認為若邱女確係相信林男單身而交往，何以在交往期間還要問他是否因為陪老婆，而無法見面？更證明邱女是在明知林男仍有配偶情形下還與他交往。

再者，若如邱女所主張，因信賴林男於112年4月傳送配偶欄空白的身分證影片，才與林男交往並發生性行為，衡諸一般常情，應不會於交往期間再要求他出示身分證，邱女既對林男是否仍存有婚姻關係有所懷疑，卻仍持續與交往並發生性行為，自非林男隱瞞其已婚所致，而是邱女基於對林男的情感所為決定，難認林男有何欺騙她自己為單身而騙砲，最後法官駁回邱女之訴。

