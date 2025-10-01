為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高市小港區9個月攔詐6千萬 鋼構工程師被騙1503萬

    2025/10/01 08:40 記者洪定宏／高雄報導
    高市小港警分局與銀行合作阻詐。（小港警分局提供）

    高市小港警分局與銀行合作阻詐。（小港警分局提供）

    高雄市小港警分局負責小港區治安，今年截至9月，攔阻詐騙案的總金額高達近6000萬元，成績亮眼。不過，有名44歲沈姓鋼構工程師從去年9月到今年初，慘遭詐騙1503萬元，警方呼籲各行各業都要小心。

    小港分局表示，近來常見的「假交友投資」、「假檢警恐嚇」、「假貸款仲介」、「解除分期付款」等詐騙手法，因為金融界是阻詐的第一道防線，所以跟銀行合作，若行員發現民眾大額匯款、解除定存或異常資金調度時，應主動關懷資金用途、即時通報警方到場，建立嚴密的警銀聯防網絡，今年已攔阻近6000萬元。

    不過，44歲沈姓鋼構工程師去年9月起誤信網路投資廣告，短短4個月遭詐1330萬元；詐騙集團利用小額獲利製造假象，待被害人深信不疑後，再以高額稅金為由要求持續匯款。沒想到，被害人在求助追回款項時，又不幸遭遇假「反詐自救會」二次詐騙，損失再增173萬元，總計遭詐高達1503萬元；警方藉此案例沉痛提醒民眾，切勿輕信來路不明的網路投資訊息。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播