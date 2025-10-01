高市小港區9個月攔詐6千萬 鋼構工程師被騙1503萬

高市小港警分局與銀行合作阻詐。（小港警分局提供）

高雄市小港警分局負責小港區治安，今年截至9月，攔阻詐騙案的總金額高達近6000萬元，成績亮眼。不過，有名44歲沈姓鋼構工程師從去年9月到今年初，慘遭詐騙1503萬元，警方呼籲各行各業都要小心。

小港分局表示，近來常見的「假交友投資」、「假檢警恐嚇」、「假貸款仲介」、「解除分期付款」等詐騙手法，因為金融界是阻詐的第一道防線，所以跟銀行合作，若行員發現民眾大額匯款、解除定存或異常資金調度時，應主動關懷資金用途、即時通報警方到場，建立嚴密的警銀聯防網絡，今年已攔阻近6000萬元。

不過，44歲沈姓鋼構工程師去年9月起誤信網路投資廣告，短短4個月遭詐1330萬元；詐騙集團利用小額獲利製造假象，待被害人深信不疑後，再以高額稅金為由要求持續匯款。沒想到，被害人在求助追回款項時，又不幸遭遇假「反詐自救會」二次詐騙，損失再增173萬元，總計遭詐高達1503萬元；警方藉此案例沉痛提醒民眾，切勿輕信來路不明的網路投資訊息。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

