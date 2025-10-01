為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    雇主疏失害女工從工地四樓摔落重傷 判賠184萬

    2025/10/01 08:23 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹雇主疏失害女工從工地四樓下墜重傷，地院判賠184萬。（記者蔡彰盛攝）

    新竹雇主疏失害女工從工地四樓下墜重傷，地院判賠184萬。（記者蔡彰盛攝）

    新竹黃姓工地女工3年前在工地上班時，因雇主疏於在工地裝上照明設備且電梯井防護柵門沒關好，使夜間收工的黃女從4樓摔到1樓重傷，向雇主企業社與營造公司連帶求償651萬元，新竹地院審理後判賠184萬元。

    受雇於企業社的黃女擔任混凝土壓送工，每日8小時工資為2700元，該企業社向營造公司承攬新竹縣住宅興建工程，施做至3樓以上時，未依規定於電梯井開口處架設防止墜落護欄或安全網等防護設備。

    111年3月30日晚間7點半，黃女在收工過程中，因天色已暗且梯廳未裝設照明設備、電梯井防護柵門未關妥，不慎自4樓電梯井踩空摔落至1樓機坑，而受有右側內踝撕裂性骨折、腰薦椎椎間盤疾患等傷害。為此黃女向企業社與營造公司連帶求償651萬元。

    法官審理認為，雇主應連帶賠償醫療費用補償及工資補償67萬餘元、勞動力減損42萬餘元、看護費用39萬餘元，交通及增加生活支出費用與精神慰撫金34萬餘元，合計判賠184萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播