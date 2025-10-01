雇主疏失害女工從工地四樓摔落重傷 判賠184萬

新竹雇主疏失害女工從工地四樓下墜重傷，地院判賠184萬。（記者蔡彰盛攝）

新竹黃姓工地女工3年前在工地上班時，因雇主疏於在工地裝上照明設備且電梯井防護柵門沒關好，使夜間收工的黃女從4樓摔到1樓重傷，向雇主企業社與營造公司連帶求償651萬元，新竹地院審理後判賠184萬元。

受雇於企業社的黃女擔任混凝土壓送工，每日8小時工資為2700元，該企業社向營造公司承攬新竹縣住宅興建工程，施做至3樓以上時，未依規定於電梯井開口處架設防止墜落護欄或安全網等防護設備。

111年3月30日晚間7點半，黃女在收工過程中，因天色已暗且梯廳未裝設照明設備、電梯井防護柵門未關妥，不慎自4樓電梯井踩空摔落至1樓機坑，而受有右側內踝撕裂性骨折、腰薦椎椎間盤疾患等傷害。為此黃女向企業社與營造公司連帶求償651萬元。

法官審理認為，雇主應連帶賠償醫療費用補償及工資補償67萬餘元、勞動力減損42萬餘元、看護費用39萬餘元，交通及增加生活支出費用與精神慰撫金34萬餘元，合計判賠184萬元。

