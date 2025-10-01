為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    拜紫南宮求財卻起歹念 狠男對香客勒脖強盜判刑5年半

    2025/10/01 08:00 記者陳鳳麗／南投報導
    男子到紫南宮求土地公保佑發財，拜完卻在停車場對身體不適的香客勒脖強盜1.2萬元，當晚即被警方逮捕。紫南宮示意圖，圖中人物與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    男子到紫南宮求土地公保佑發財，拜完卻在停車場對身體不適的香客勒脖強盜1.2萬元，當晚即被警方逮捕。紫南宮示意圖，圖中人物與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

    廖姓男子到紫南宮拜拜求發財，在停車場發現拜拜完、身體不適的香客忘了車停哪裡，他請對方到自己的車休息，再陪該香客找到自己座車，此時卻起歹念，坐進後座勒香客脖子，迫使對方交出現金1萬2千元，警方當天就逮到他，錢已花掉5500元，南投地院以強盜罪名重判5年6月。

    南投縣廖姓男子今年6月初到竹山紫南宮拜拜，求土地公保佑他發財，當天是星期日香客很多，走到停車場找到自己的車，看到有中年男子看起來臉色不佳，表情痛苦，上前問：「找不到自己的車子？」對方點頭，他便邀對方進他的車休息一下，半小時後男香客由他陪同找到車子，坐進駕駛座繼續休息。

    5分鐘後，廖男突然鑽進該車後座，從男香客後方勒住其脖子，要其交出財物，香客被迫把身上現金1萬2000元交給他，廖男拿到錢後就開車離去，拿錢去吃喝及買東西。

    香客被搶後馬上打110報案，警方依據被害人描述，及調閱相關監視畫面，鎖定有搶奪、竊盜、加重竊盜、強制性交等前科，去年2月才出獄的廖男，當晚警方就逮到廖男，廖男強盜的現金剩6500元，警方已還給被害人。

    南投地院法官審酌，廖男知道有香客身體不適而處於脆弱狀態，仍趁人之危，自後方勒住脖子，讓其交出1萬2000元，侵害他人之財產權益、身體法益、自由法益，法紀意識薄弱，惟考量他坦承犯案，且徒手犯案，未造成對方明顯傷害，因此依強盜罪名判處有期徒刑5年6個月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播