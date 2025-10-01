拜紫南宮求財卻起歹念 狠男對香客勒脖強盜判刑5年半

男子到紫南宮求土地公保佑發財，拜完卻在停車場對身體不適的香客勒脖強盜1.2萬元，當晚即被警方逮捕。紫南宮示意圖，圖中人物與本新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

廖姓男子到紫南宮拜拜求發財，在停車場發現拜拜完、身體不適的香客忘了車停哪裡，他請對方到自己的車休息，再陪該香客找到自己座車，此時卻起歹念，坐進後座勒香客脖子，迫使對方交出現金1萬2千元，警方當天就逮到他，錢已花掉5500元，南投地院以強盜罪名重判5年6月。

南投縣廖姓男子今年6月初到竹山紫南宮拜拜，求土地公保佑他發財，當天是星期日香客很多，走到停車場找到自己的車，看到有中年男子看起來臉色不佳，表情痛苦，上前問：「找不到自己的車子？」對方點頭，他便邀對方進他的車休息一下，半小時後男香客由他陪同找到車子，坐進駕駛座繼續休息。

5分鐘後，廖男突然鑽進該車後座，從男香客後方勒住其脖子，要其交出財物，香客被迫把身上現金1萬2000元交給他，廖男拿到錢後就開車離去，拿錢去吃喝及買東西。

香客被搶後馬上打110報案，警方依據被害人描述，及調閱相關監視畫面，鎖定有搶奪、竊盜、加重竊盜、強制性交等前科，去年2月才出獄的廖男，當晚警方就逮到廖男，廖男強盜的現金剩6500元，警方已還給被害人。

南投地院法官審酌，廖男知道有香客身體不適而處於脆弱狀態，仍趁人之危，自後方勒住脖子，讓其交出1萬2000元，侵害他人之財產權益、身體法益、自由法益，法紀意識薄弱，惟考量他坦承犯案，且徒手犯案，未造成對方明顯傷害，因此依強盜罪名判處有期徒刑5年6個月。

