    看電影竟然被拖出去打！台中2女遭毆全身傷 暴力男起訴

    2025/10/01 07:41 記者陳建志／台中報導
    台中吳姓少女上月到電影院看電影，疑因交談、看手機引發陳姓男子不滿，將她拖離座位打到雙腳膝蓋受傷。（黃女父親提供）

    台中市吳姓女子（18歲）和黃姓少女（16歲）上月7日相約到台中東區秀泰影城看國片，兩人疑似小聲交談、看手機太亮引發鄰座陳姓男子（42歲）不滿，陳男竟直接將吳女拖離座位，壓制在地拳打腳踢，黃女制止也被打到左耳受傷，黃女父親不敢置信只是看場電影竟被打到傷痕累累，揚言告到底，陳男被送辦後，檢察官近日偵結，依傷害罪嫌將陳男起訴，並斥責法治觀念偏差，求處適當之刑。

    中檢起訴表示，上月7日晚間7點多，吳姓女子（18歲）和黃姓少女（16歲）相約到秀泰影城看國片《進行曲》，陳男不滿吳女和黃女聊天、玩手機出言制止，兩人遂停止交談，靜默看著各自手機，不料陳男疑因不滿螢幕太亮，直接將吳女拉住拖離座位，並以手腳攻擊吳女，還將她壓制在地板，造成吳女雙腳膝蓋擦傷、上衣右下角破損。

    黃姓少女見狀，趨前欲保護吳女，陳男又出手毆打黃姓少女左耳，致黃姓少女有左耳擦挫傷。

    黃女爸爸事後受訪，不解只是看一場電影居然被拖出去打，一個雙腳膝蓋受傷、衣服被扯破，另一個後腦杓被打頭暈、腦震盪全身傷，叫家長情何以堪，以後誰還敢出門？強調天下父母心，發生這樣的事情很心痛，一定會告到底。

    警方當晚獲報到場將陳男帶回調查，訊後依傷害及毀損罪移送送台中地檢署偵辦，檢察官調查後近日偵結，依傷害罪和成年人故意對少年犯傷害罪嫌等兩罪將他起訴，斥責只因一時細故，竟對兩人施暴，法治觀念明顯偏差，建議求處適當之刑，以資懲戒。

    台中陳姓男子（中）上月在電影院打傷兩名女子，檢察官依傷害罪嫌將陳男起訴。（記者陳建志翻攝）

