超商突襲高中妹肚腩 法院認定性騷：特定情境下屬隱私部位

林姓男子被控在超商觸摸高中女學生腹部，被指控性騷擾，台南地方法院認為，腹部在特定情境下，是與性或性別有關的身體隱私部位，構成性騷擾。另外林男還在超商犯多次竊案，判拘役70天。

判決指出，林男在去年5月到麻豆文旦店全家便利商店，見一名身著運動服的女學生獨自挑選商品，竟伸手觸摸她的腹部。少女隨後報警，警方依監視器畫面與指認紀錄，確認林男涉案。

法院指出，依社會常情，一般人均無法忍受陌生異性突然碰觸腹部，腹部在特定情境下屬於與性或性別有關的身體隱私部位，不容他人隨意接觸，林男與女學生素不相識，卻突然出手，讓被害人感到敵意、冒犯並干擾正常生活，因此構成性騷擾罪。

此外，林男在去年9月間，先後4次進入統一超商麻善門市，分別竊取特趣巧克力、士力架、乳清蛋白飲、綠茶及咖啡飲品等。店長清點商品發現短少，調閱監視器確認他趁隙藏匿商品離開，遂報警處理。

雖然林男在警詢及偵查中承認曾拿取貨架上的物品，但辯稱已放回其他位置，否認竊盜，法院認為，監視器畫面顯示他有藏匿動作，店長也不可能無故清查比對，辯詞並不可信。

地院審酌林男在公共場所性騷擾未成年少女，造成心理陰影，又連續竊取價值不高但多次的商品，顯示法紀觀念淡薄。雖然他沒有前科，手段並非暴力，仍依性騷擾防治法及刑法竊盜罪分別論處，合併應執行拘役70日，可以易科罰金。

