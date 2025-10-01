為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台中21歲女對虎媽心懷怨懟 卻因「恐懼束縛」不敢反抗釀悲劇

    2025/10/01 00:32 記者許國楨／台中報導
    台中21歲陳女遭虎媽虐死，解剖當天陳父到場，隨即轉為被告。（記者許國楨攝）

    台中21歲陳女遭虎媽虐死，解剖當天陳父到場，隨即轉為被告。（記者許國楨攝）

    台中21歲陳姓女子疑因母親長期高壓管教，最終被活活餓死家中，引發社會震驚，有人質疑，陳女長期遭拘禁卻不敢反抗，是否「斯德哥爾摩症候群」？不過警方指出，從現有跡證研判，情況並不符合此症的典型特徵。

    所謂「斯德哥爾摩症候群」，源自1973年瑞典斯德哥爾摩一起銀行搶案，當時人質在長期脅迫中，逐漸對劫持者產生情感依賴甚至好感，甚至認同其觀點並反過來幫助加害者的現象，這種現象也稱為「人質情結」，典型案例是受害者會替加害者辯解，甚至維護其形象。

    據了解，陳女的母親詹女自2022年起，強迫女兒休學進行「在家教育」，長達3年間嚴格掌控其起居，陳女雖曾透過文字或情緒流露出不滿，最終仍選擇壓抑與忍受，不敢真正反抗，也未向外界求援，與「斯德哥爾摩症候群」心理依附不同，更接近受害者因恐懼懲罰與失去親情支撐，而陷入被迫沉默。

    此案凸顯「家庭控制」與「心理束縛」複雜性，明知父母做法極端仍不敢挑戰權威，導致外界誤以為是斯德哥爾摩症，這種矛盾心境更像「被迫合理化」，在極端環境下渴望解脫，又擔心反抗會引來更大傷害，最終陷入無聲的痛苦。

    就陳女狀況而言，她有姊姊、有同學可作對照，內心對母親苛刻絕非全然接受，反而存在怨懟，只是礙於恐懼與無助，最終無力掙脫，而詹女則以扭曲方式操控孩子，用剝奪最基本生存需求滿足控制慾，自以為正確的「教養」最終讓女兒陷入無盡折磨，提前走向生命終點。

