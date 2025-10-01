為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    醉踩自己嘔吐物跌倒 清醒怒告同事傷害 醉男證詞反覆同事獲判無罪

    2025/10/01 00:24 記者王捷／台南報導
    醉酒男子在KTV嘔吐又踩到自己嘔吐物跌倒，事後卻指控同事持麥克風攻擊。法院認為證詞矛盾、證據不足，判決無罪。（記者王捷攝）

    李姓男子與同事在KTV飲酒聚會，疑喝醉吐滿地，唱歌時又踩到自己嘔吐物滑倒，清醒後認為黃姓同事拿麥克風攻擊，因此提告傷害，但台南地方法院認為李男證詞反覆，最終判黃男無罪。

    檢方起訴指出，黃男與李男去年11月4日凌晨聚會時，李男指控，當時他喝醉了，黃男不滿他飲酒行為，在包廂內持麥克風揮擊，造成他的眉心紅腫、顴骨腫脹及嘴唇破皮瘀血。李男隨後前往新樓醫院就診，並提告黃男涉犯傷害罪。

    黃男否認犯行，辯稱李男當天喝醉，唱歌時踩到自己的嘔吐物跌倒，後來李男繼續玩遊戲，但酒喝不完就朝他吐，他只是敲打李男手中酒杯，並未打中對方。

    李男供稱，因醉酒當下不清楚，事後才從女友口中得知遭毆，但他在偵查及庭審中的說法前後出現差異，先說被直接擊打，後又改口是砸中手上的杯子。李男女友林女雖證稱目睹被告出手，但其供詞中打擊部位、出血情況前後亦有歧異，甚至與監視器截圖不符。另有友人出庭佐證，只見李男酒醉滑倒，未見遭毆。

    法院指出，證據須達到一般人不致懷疑的程度方能認定犯罪，檢方提出的證據前後矛盾，且李男傷勢也可能因酒醉跌倒所致，並無積極證據足以證明黃男有罪。依無罪推定原則判處無罪。

