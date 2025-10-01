為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚悚內幕曝!台中虎媽囚禁21歲女兒致死 疑狠心伴屍5天湮滅證據

    2025/10/01 00:19 記者許國楨／台中報導
    陳女解剖當天，警方帶同查扣證物到場。（記者許國楨攝）

    陳女解剖當天，警方帶同查扣證物到場。（記者許國楨攝）

    台中市大甲區21歲陳姓女子遭詹姓母親長期禁錮、挨餓致死案再傳駭人發展!經查，詹女9月21日就發現女兒房內毫無回應，但聲稱兩人處於冷戰未進一步查看，直到25日陳父聞到屍臭破門，才驚見女兒已枯瘦亡，虎媽在這段期間疑忙著湮滅證據，企圖掩蓋長期虐待事實，令人髮指。

    據了解，陳女2022年被迫高中休學，隨即被母親關進1樓孝親房長達3年，該房僅5坪大有獨立衛浴，但窗戶全被封死，形同囚室，母親嚴格規定每日作息按表操課，不達標就會打罵甚至剝奪食物，一旦犯錯則關進廁所還要寫悔過書，長期下來一天一餐甚至空腹度日。

    更令人鼻酸的是，房門未加裝其他鎖具，僅有簡易喇叭鎖，卻讓陳女嚇得不敢走出房門，顯示虎媽苛刻不人道高壓威逼，以飢餓與孤立滿足被依賴控制慾，導致身高150公分的女兒，死亡時瘦到僅30公斤。

    而陳父雖同住一屋，卻因長期受妻子強勢不敢干涉，直到25日案發當天，注意到妻子戴手套整理女兒物品，又聞到刺鼻臭味心生警覺，衝進房內才發現女兒已死亡多日，當下詹女還試圖阻攔報案，甚至阻止聯繫葬儀社，陳父最後才衝出家門報警。

    也就是說，從21日虎媽詹女稱給女兒送飯時，發現女兒沒有回應已知憾事，直到25日這段期間，詹女冷血算計疑刻意滅證，銷毀女兒留下悔過書或是宣洩不滿情緒或心情字條，抹去過往施虐痕跡，該案已依涉犯拘禁致死罪嫌，詹女被羈押禁見，陳父則列為被告以10萬元交保。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播