驚悚內幕曝!台中虎媽囚禁21歲女兒致死 疑狠心伴屍5天湮滅證據

陳女解剖當天，警方帶同查扣證物到場。（記者許國楨攝）

台中市大甲區21歲陳姓女子遭詹姓母親長期禁錮、挨餓致死案再傳駭人發展!經查，詹女9月21日就發現女兒房內毫無回應，但聲稱兩人處於冷戰未進一步查看，直到25日陳父聞到屍臭破門，才驚見女兒已枯瘦亡，虎媽在這段期間疑忙著湮滅證據，企圖掩蓋長期虐待事實，令人髮指。

據了解，陳女2022年被迫高中休學，隨即被母親關進1樓孝親房長達3年，該房僅5坪大有獨立衛浴，但窗戶全被封死，形同囚室，母親嚴格規定每日作息按表操課，不達標就會打罵甚至剝奪食物，一旦犯錯則關進廁所還要寫悔過書，長期下來一天一餐甚至空腹度日。

請繼續往下閱讀...

更令人鼻酸的是，房門未加裝其他鎖具，僅有簡易喇叭鎖，卻讓陳女嚇得不敢走出房門，顯示虎媽苛刻不人道高壓威逼，以飢餓與孤立滿足被依賴控制慾，導致身高150公分的女兒，死亡時瘦到僅30公斤。

而陳父雖同住一屋，卻因長期受妻子強勢不敢干涉，直到25日案發當天，注意到妻子戴手套整理女兒物品，又聞到刺鼻臭味心生警覺，衝進房內才發現女兒已死亡多日，當下詹女還試圖阻攔報案，甚至阻止聯繫葬儀社，陳父最後才衝出家門報警。

也就是說，從21日虎媽詹女稱給女兒送飯時，發現女兒沒有回應已知憾事，直到25日這段期間，詹女冷血算計疑刻意滅證，銷毀女兒留下悔過書或是宣洩不滿情緒或心情字條，抹去過往施虐痕跡，該案已依涉犯拘禁致死罪嫌，詹女被羈押禁見，陳父則列為被告以10萬元交保。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法