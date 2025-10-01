為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    驚險!國5宜蘭段底盤突冒煙 女子急停避難 車子全面燃燒

    2025/10/01 00:36 記者江志雄／宜蘭報導
    國道5號南下35公里處30日晚間10點多發生火燒車，火勢猛烈。（圖由宜縣消防局提供）

    國道5號南下35公里處30日晚間10點多發生火燒車，火勢猛烈。（圖由宜縣消防局提供）

    首次上稿 00:11
    更新時間 00:36

    國道5號南向35.2公里處9月30日晚間10點52分發生火燒車，事發當下，56歲尤姓女駕駛被警車攔下後，緊急將小客車停靠避車彎，下車不久，車子全面燃燒，宜蘭縣消防局人員即時撲滅火勢，沒人傷亡，起火原因待釐清。

    事發地點靠近宜蘭交流道，一輛行駛中的車子冒煙，被國道公路警察局第9大隊巡邏車攔下，隨即停靠避車彎，車內僅1名女性駕駛，宜縣消防局獲報出動第三大隊、礁溪及壯圍分隊前往滅火，晚間11點17分撲滅火勢。

    國九隊指出，30日晚間10點33分，坪林行控中心通報，國5南向23.1公里內側車道一輛小客車底盤冒煙，立即派遣巡邏車查看，10點40分將該車攔停在35.2公里避車彎，10分鐘後小客車突然起火燃燒。

    警方呼籲駕駛人上路前應做好車輛保養與檢查，行駛國道途中若發生火燒車，車上人員下車後，請至車輛下游等待救援，記得面向車道，並警戒後方來車，再撥打110或1968求助。

    尤姓女駕駛下車不久，車子就全面燃燒。（圖由警方提供）

    尤姓女駕駛下車不久，車子就全面燃燒。（圖由警方提供）

    宜縣消防局人員到場及時撲滅火勢，沒有人員傷亡。（圖宜縣消防局提供）

    宜縣消防局人員到場及時撲滅火勢，沒有人員傷亡。（圖宜縣消防局提供）

