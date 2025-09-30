為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    65歲男誤信桃色陷阱「3000萬」險不保 中壢警長赴銀行表揚這2人

    2025/09/30 23:41 記者李容萍／桃園報導
    中壢警分局長林鼎泰（右2）前往國泰世華銀行北中壢分行，頒獎表揚范姓經理及林姓專員協助阻詐。（中壢警分局提供）

    桃園市警察局中壢警分局長林鼎泰今（30日）前往國泰世華銀行北中壢分行，頒獎表揚范姓經理及林姓專員，感謝2人的敏銳、機警，與警方成功攔阻高達近3000萬元的詐騙案件，守護民眾財產。

    9月22日65歲男子因誤信詐騙集團陷阱，稱可安排年輕女子伴遊約會，被要求支付多筆儲值金，每筆200萬元不等。男子遂依指示攜帶行李箱至銀行解約定存，準備將台幣、外幣帳戶資金，以現金包裹方式分批郵寄。

    所幸國泰世華銀行北中壢分行林姓專員立即察覺異常，通報分行范姓經理並進行關懷提問與安撫，延緩交易並火速通知警方。中福派出所員警梁欣博、鍾雅琳第一時間趕赴現場，耐心勸說並拆穿詐騙話術，最終攔阻近3000萬元鉅款。

    林鼎泰頒獎表揚國泰世華銀行北中壢分行范姓經理及林姓專員，因為金融機構是防詐第一道防線，警方與銀行緊密合作，才能及時阻斷詐騙集團得逞。

    警方呼籲，詐騙手法日益翻新，民眾務必保持警覺，對於不明來電、簡訊、網路訊息或各類要求先付款、先匯款的情況，務必冷靜查證。可撥打165反詐騙諮詢專線，或下載「警政服務APP」查詢最新防詐資訊，動動手指就能快速掌握最新防詐資訊，若遇有可疑投資詐騙或假親友借貸，務必多方求證，以避免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。

    中壢警分局長林鼎泰（右3）前往國泰世華銀行北中壢分行，頒獎表揚范姓經理及林姓專員協助阻詐。（中壢警分局提供）

