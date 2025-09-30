9/30 今彩539頭獎開2注! 800萬獎落苗栗、花蓮 中秋加碼開13組

9月30日開獎的第114000237期今彩539頭獎開出2注，第114000092期大樂透則摃龜。（本報合成）

9月30日開獎的第114000237期今彩539頭獎開出2注，分別由苗栗縣苑裡鎮苑南里11鄰為公路79號「棒吉了投注站」、花蓮縣吉安鄉北昌村自強路618號1樓「珉揚投注站」開出，第114000092期大樂透則摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元開出13組，剩下35組未開出。

第114000092期大樂透中獎號碼「19、20、22、32、36、42，特別號：35」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得7萬1098元；肆獎共121注中獎，每注可得1萬6242元；伍獎共2354注中獎，每注可得2000元；陸獎共3122注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2888注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4799注中獎，每注可得400元。

第114000092期49樂合彩中獎號碼為「19、20、22、32、36、42」。四合摃龜；三合共45注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2250注中獎，每注可得1250元。

第114000237期今彩539中獎號碼為「14、20、21、28、33」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共167注中獎，每注可得2萬元；參獎共5884注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4070注中獎，每注可得50元。

第114000237期39樂合彩中獎號碼為「14、20、21、28、33」。四合摃龜；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1737注中獎，每注可得1125元。

第114000237期3星彩中獎號碼為「220」。壹獎共219注中獎，每注可得1萬元。

第114000237期4星彩中獎號碼為「3057」。壹獎共10注中獎，每注可得10萬元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出13組，總中獎注數17注，其中9組為單注中獎、各得獎金100萬元，4組為2注均分、各得50萬元。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有35組未開出，將於下期（10/3）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透中秋加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

