    首頁 > 社會

    外媒揭統促黨結合黑幫滲透台灣 內政部：已聲請憲法法庭宣告違憲解散

    2025/09/30 22:38 記者林哲遠／台北報導
    憲法法庭運作情形。（資料照）

    憲法法庭運作情形。（資料照）

    針對《華盛頓郵報》調查報導，直指「白狼」張安樂所領導的中華統一促進黨，與竹聯幫等黑道組織緊密結合，對我國家安全構成威脅。內政部表示，對於統促黨成員有涉犯國安法、反滲透法而有危害國家安全、自由民主憲政秩序情事，基於兼顧國家安全與憲法保障之集會結社、言論自由，將依憲法增修條文及政黨法規定，提經憲法法庭宣告政黨違憲解散。

    內政部指出，統促黨長期系統性、組織性為中國在台發展組織、介入選舉，相關成員持續涉犯國安法、反滲透法及組織犯罪防制條例等，嚴重危害國家安全及自由民主憲政秩序，故今年1月2日政黨審議會業決議，由本部向憲法法庭聲請該黨違憲解散。惟因同年月23日修正公布之憲法訴訟法刻正釋憲中，且憲法法庭之組成時間亦未確定，本部將視憲法法庭組成期程及後續發展，依法辦理。

    內政部強調，憲法雖保障人民有組織政黨的自由，但政黨的組織及運作應符合民主原則，並以維護自由民主憲政秩序為要旨。政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織之行為，避免觸犯國安法規定而遭受處罰及解散，以共同維護我國自由民主，健全政黨政治發展。

