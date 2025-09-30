為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「丟擲汽油彈前有告知附近鄰居」 男上訴求輕判被打臉

    2025/09/30 21:49 記者鮑建信／高雄報導
    屏東黃男僅因細故涉嫌丟擲3瓶汽油彈被判罪，他以有告知鄰居，並留在現場觀察火勢是否過大，損失不嚴重，要求從輕改判，被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

    屏東黃姓男子僅因細故，涉嫌在友人住處投擲3瓶汽油彈，所幸被及時撲滅，未釀成重大傷亡，經地院依公共危險罪判刑1年10月，他上訴指出，事先有告知附近鄰居，財物損失又不大，要求從輕發落，被高雄高分院駁回。

    判決書指出，2024年4月4日凌晨2點多，被告黃男在屏東縣潮州鎮住處，將玻璃瓶裝入汽油及水，涉嫌以毛巾塞住瓶口而自製汽油彈3瓶，並攜帶瓦斯罐、殺蟲劑等物，欲找王姓友人談判。

    黃嫌抵達王宅後，入內找他理論，未獲滿意答覆，在上午7點多，持打火機點燃3瓶汽油彈後丟擲門口，火勢蔓延波及鐵門等處，所幸鄰居及時發現並撲滅，因而未釀成重大傷亡。

    屏東地院依放火燒燬住宅未遂罪，判處黃男有期徒刑1年10月，他不服上訴指出，是在鄰居多人圍觀下，並告知後始丟汽油彈，並留在現場觀察火勢是否過大，損失不嚴重，要求從輕改判。

    高雄高分院認為黃男丟汽油彈恐嚇行為，嚴重危害生命、財產安全，原審量刑並無不妥，判決駁回，仍可上訴。

