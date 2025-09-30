華郵揭統促黨結合黑幫滲透台灣 警署：聚焦打黑嚴防幫派政黨化

警政署強調，仍會持續針對假借政黨或特定團體名義進行各類滲透影響國家安全者，列為優先蒐報聚焦打擊對象，嚴防幫派政黨化。（資料照）

針對《華盛頓郵報》調查報導，直指「白狼」張安樂所領導的中華統一促進黨，與竹聯幫等黑道組織緊密結合，對我國家安全構成威脅，刑事警察局指出，經統計2010年迄今年8月，已查獲統促黨218人，所涉犯行以恐嚇、恐嚇取財等暴力犯罪為主，其中涉國安相關法令有4件，但僅1件起訴，量刑過輕及構成要件過嚴是主因，警政署強調，仍會持續針對假借政黨或特定團體名義進行各類滲透影響國家安全者，列為優先蒐報聚焦打擊對象，嚴防幫派政黨化。

警政署表示，統促黨於2005年9月9日成立，由竹聯幫創始人之一張安樂擔任總裁，成立後多次動員幫眾參與各類陳抗活動，嚴重影響社會治安，尤以2017年9月24日統促黨成員於台大校園內與學生衝突為甚，為期迅速壓制及導正視聽，警政署當月28日起規劃「除暴專案」，針對幫派隱身政黨或人民團體執行犯罪打擊。

警政署強調，將持續要求各警察局滾動式蒐報幫派活動狀況，尤其對於假借政黨或特定團體名義進行各類滲透影響國家安全者，將列為優先打擊對象；並持續強化與國安友軍單位橫向聯繫，共同蒐報涉國安事件，從嚴從速偵辦。

