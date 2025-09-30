「魟魚老師」猥褻5男童、拍性影像 稱僅22歲求輕判 高院判刑出爐

有「魟魚老師」稱號的林姓營隊老師，被控猥褻5名男童並拍攝性影像，高院依加重強制猥褻等罪判刑12年。（記者楊國文攝）

有「魟魚老師」外號的林姓體操社團指導老師，涉嫌在寒、暑假營隊以手戳、生殖器磨蹭臀部等方式猥褻多名男童，甚至射精，還在指導體操劈腿時，撥弄男童臀部並拍攝猥褻照，一審認定共有5名男童受害，依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判林12年徒刑，檢方認為判刑過輕、林男主張國立大學畢業，且犯案時僅22歲，請求從輕量刑，均提起上訴；高等法院今判決上訴駁回。

檢方調查，國立大學畢業的林男，近年來寒、暑假期間，利用在新竹縣擔任學校營隊帶隊老師的機會，在帶領男童遊戲及照顧過夜時，利用男童懵懂無知及對他的信任感，涉嫌對5名未滿11歲的男童強制猥褻共11次。

檢方查出，林男在營隊時不僅會用手撫摸男童的大腿、小腿、肚子及背部，甚至以手指戳肛門、將生殖器磨蹭男童臀部、大腿到射精，甚至在他的手機內發現大量幼童猥褻照及全身照片。

新竹地檢署認定，林男涉犯刑法第224條之1加重強制猥褻罪嫌共11罪，兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項製造兒童性影像罪1罪，將他起訴。

新竹地院審理後，依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判林男12年徒刑。檢方、林男分別認為判刑過輕或過重，上訴高等法院。

檢方上訴指出，5名被害男童年齡介於7至11歲之間，林男為滿足一已私慾，竟分別對5名男童多次強制猥褻，更拍攝性影像，危害程度均嚴重，且從偵查之初否認犯罪，未與被害人家屬和解或賠償，判刑12年太輕。

林男則上訴稱，在審理時已坦承犯行，請求考量他是國立大學畢業，犯案時僅22歲，請求從輕量刑。

但高院言一審量刑適當，今判決駁回。可上訴。

