    社會

    酒吧店長涉性侵竟無罪 法官：被害人意識清醒事後與友人合比大愛心合照

    2025/09/30 20:48 記者鮑建信／高雄報導
    酒吧王姓店長涉嫌嘿咻女熟客，高雄高分院判決無罪。（照片人物與本案無關，資料照）

    酒吧王姓店長涉嫌嘿咻女熟客，高雄高分院判決無罪。（照片人物與本案無關，資料照）

    屏東某酒吧王姓店長，見女熟客爛醉如泥趴在吧台，將她移置沙發後嘿咻，被依強制性交罪起訴。高等法院高雄分院調查，案發後被害人曾與友人比出大愛心手勢合照，認定她意識清醒，維持無罪判決。

    屏東地檢署指出，被告王男受僱於屏東某酒吧擔任店長，並因被害人甲女常前往光顧而認識成為朋友。2022年11月5日凌晨，她前往酒吧飲酒後，爛醉如泥倒在吧台，被王男帶至沙發涉嫌撫摸胸部、私處，進而性侵得逞。

    王男指出，當時本來是在聊天，聊到後來有接吻，就發生性行為。並說，甲女可以正常聊天，且性行為是她要求的，否認犯行。

    屏東地院認定王男罪證不足後，檢方不服上訴。高雄高分院調查，甲女離開酒店，還曾與友人拍照，神情正常，並無眼神渙散，右手亦可高舉過頭與友人合體比出大愛心手勢，證明她當時並非爛醉如泥。

    又查，據兩造對話內容，甲女對於王男明顯帶有性暗示之訊息，並未感到奇怪或不適，不排除她知悉雙方曾發生性行為，因此判決駁回，全案仍可上訴。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

