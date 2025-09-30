庭上突嘔吐! 應曉薇仍稱京華城陳情人非沈慶京

台北地院審理京華城案，傳喚台北市議員應曉薇出庭，其女應佳妤（左）陪同。（記者陳逸寬攝）

台北地院審理京華城容積等弊案，今天下午傳喚被告、台北市議員應曉薇作證，詰問約3小時結束，審判長在處理庭期變動時，還坐在證人席的應曉薇突然吐了，江俊彥見狀中止庭訊，問她「需不需要嘔吐袋？」應曉薇回稱「吐完就好了，每天都這樣，習慣就好了」她的女兒應佳妤也在旁聽席走至證人區陪伴母親，法官5分鐘後宣布退庭。

應曉薇稍後由應佳妤攙扶離開法院時，緩步帶著「薇笑」向夾道的小草揮手、握手表示謝意，支持民眾黨前主席柯文哲的小草，頻喊「議員加油、應曉薇加油」，一旁被推著輪椅上車的威京集團主席沈慶京，也意外獲得「小沈好帥、加油」的支持聲。

庭訊時，應曉薇為沈慶京開脫，她說找她陳情的是京華城公司董事長陳玉坤、不是沈慶京，「我不會忘記陳玉坤的眼淚，他苦苦哀求我，說他們公司快倒了，一個7、80歲的老年人在我面前一直哭」，他陳情書都寫好了，她就幫他轉交給市政府，「我根本沒打開，不知道陳情內容」。

應曉薇強調，她在柯8年市長任內共處理917件陳情案，就算疫情2年期間也超過100件，2020年3月10日第1次便當會為期40分鐘，她準備了8個題目，實際講了6、7題，其中光是防疫線上教學就和柯文哲吵了10幾分鐘，京華城案講不到10秒鐘；她8年間和柯文哲開了16次便當會，只有3次提及京華城，不用大驚小怪。

檢察官問及沈慶京捐4500萬元給華夏關懷協會等5個協會，應曉薇仍堅稱是沈為了完成已故風水大師余雪鴻的遺願，沈拿了幾張支票給她說要捐給協會，她當時忙著為余治喪，沒數多少錢就全部拿給王尊侃，她既非理事長也未掌握協會財務，她自己有捐款也有募款，捐款和陳情案是兩回事，再次強調陳情人是陳玉坤、不是沈慶京。

詰問完畢後，審判長處理後續庭期變動，沈慶京捨棄傳喚東森電視總裁張高祥作證，檢察官表示張已在偵查中具結作證，因此也捨棄，法官諭知取消原定10月14日下午張高祥的作證，但同日上午仍傳喚沈慶京的特助作證，下午傳應曉薇辦公室主任連君蒲作證。

