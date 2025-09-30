為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒後拜土地公非壞人？累犯難逃法律制裁 法官：有4次酒駕前科不宜輕饒

    2025/09/30 19:56 記者鮑建信／高雄報導
    蔣姓男子涉嫌第5次酒駕，高雄高分院發現他有4次酒駕紀錄，不知悔改，已構成累犯，駁回上訴並定讞。（記者鮑建信攝）

    蔣姓男子涉嫌第5次酒駕，高雄高分院發現他有4次酒駕紀錄，不知悔改，已構成累犯，駁回上訴並定讞。（記者鮑建信攝）

    軍校畢業蔣姓男子涉嫌酒駕，被地院依公共危險罪，判處徒刑9月，他上訴指稱酒後曾到土地公廟拜拜，證明他不是壞人，請求從輕發落，高雄高分院調查，他有4次酒駕前科構成累犯，判決駁回並定讞，即將入監服刑。

    判決書指出，2024年10月7日凌晨，被告蔣男在高雄左營區文自路超商飲用葡萄酒後，騎機車途經自由三路與大中二路口，未戴安全帽，被巡邏員警攔下後，發現其面色潮紅且散發酒味，對他進行酒測，酒精濃度每公升0.72毫克。

    警方製作筆錄後，依涉嫌公共危險罪移送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦法官判處有期徒刑9月。

    蔣男上訴指出，當天飲酒後，曾到附近土地公廟拜拜，足見他是善良又有感情的人。又說，先前曾2次酒駕，均被判刑6月得易科罰金，並拿出中度身心障礙證明，希望能給他自新機會。

    高雄高分院清查前科資料，發現蔣男曾有4次酒駕紀錄，不知悔改，並已構成累犯，不宜輕饒，駁回上訴並定讞，全案落幕。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播