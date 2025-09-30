酒後拜土地公非壞人？累犯難逃法律制裁 法官：有4次酒駕前科不宜輕饒

蔣姓男子涉嫌第5次酒駕，高雄高分院發現他有4次酒駕紀錄，不知悔改，已構成累犯，駁回上訴並定讞。（記者鮑建信攝）

軍校畢業蔣姓男子涉嫌酒駕，被地院依公共危險罪，判處徒刑9月，他上訴指稱酒後曾到土地公廟拜拜，證明他不是壞人，請求從輕發落，高雄高分院調查，他有4次酒駕前科構成累犯，判決駁回並定讞，即將入監服刑。

判決書指出，2024年10月7日凌晨，被告蔣男在高雄左營區文自路超商飲用葡萄酒後，騎機車途經自由三路與大中二路口，未戴安全帽，被巡邏員警攔下後，發現其面色潮紅且散發酒味，對他進行酒測，酒精濃度每公升0.72毫克。

警方製作筆錄後，依涉嫌公共危險罪移送橋頭地檢署偵查、起訴，承辦法官判處有期徒刑9月。

蔣男上訴指出，當天飲酒後，曾到附近土地公廟拜拜，足見他是善良又有感情的人。又說，先前曾2次酒駕，均被判刑6月得易科罰金，並拿出中度身心障礙證明，希望能給他自新機會。

高雄高分院清查前科資料，發現蔣男曾有4次酒駕紀錄，不知悔改，並已構成累犯，不宜輕饒，駁回上訴並定讞，全案落幕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

